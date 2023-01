L'OM freiné par Monaco

OM 1-1 Monaco

Buts : Alexis Sánchez (47e) pour l’OM // Veretout (csc) (17e) pour Monaco

Et c’est Paris qui dit merci. Alors que Lens et Marseille avaient l’occasion de mettre la pression sur le leader parisien, qui accueille Reims dimanche, ni les Lensois (1-1), ni les Marseillais ne prennent trois points au bout du compte. Accroché par Monaco, l’OM laisse passer l’opportunité de prendre la 2e place, au terme d’un match plaisir.



Un Blanco pour rattraper les erreurs

Avec Malinovskyi dans le onze de départ, l’OM tombe sur un Monaco parfaitement appliqué, auteur d’une première demi-heure assez exceptionnelle dans la qualité de ses transitions et dans sa justesse technique. Un cocktail qui fait alors très mal aux Phocéens. Ben Yedder, face à un alignement adverse suspect, part d’abord seul but, mais manque inexplicablement de jus et d’idée pour armer (3e). Repris par Gigot, WBY voit le ballon revenir sur Ben Seghir qui ne se pose pas de question. Mais Blanco est vigilant. Titulaire pour palier le forfait de Pau Lopez, Blanco est le héros. On décompte pas moins de trois interventions essentielles pour maintenir les siens dans le match. Cette main ferme face à Ben Seghir, donc, cette déviation sur un tir de Diatta (28e) et une nouvelle inspiration devant Ben Yedder (29e). Mais l’Espagnol ne peut rien sur cette tête à l’aveugle de Veretout, qui trompe son portier sur un coup franc de Golovin (0-1, 17e).



La Nübel boulette

Un petit miracle d’être à 0-1 à la mi-temps, donc, tant l’OM manque alors clairement d’inspirations pour faire vibrer un Vélodrome une nouvelle fois bruyant et à la hauteur, lui. «On peut mettre deux buts de plus», regrette Axel Disasi à la pause au micro de Canal+. A ce moment, il y a en effet cette sensation que Monaco laisse passer sa chance de mettre son adversaire définitivement sous l’eau après 45 minutes. Moins de 100 secondes après le retour des vestiaires, Nübel se crashe complètement sur une frappe lambda de Nuno Tavares. Alexis Sanchez est à l’affût (1-1, 47e). Le match change drastiquement. L’ASM montre des signes de fébrilité jusque-là inconnus quand l’OM se métamorphose, surtout dans l’engagement et l’envie.



Sanchez tout bon, Tavares tout faux

Il change de couloir après la pause, passant de gauche à droite. Et Nuno Tavares veut se rattraper d’un premier acte frustrant en terme de ballons touchés. Au final, neuf frappes (!) pour le Portugais. Au moins trois de trop. Tavares force bien trop à vouloir jouer les idoles, à en oublier ses coéquipiers à plusieurs reprises. Après avoir résisté à la tornade de début de période, Monaco parvient à calmer les ardeurs adverses. Même si Balerdi touche la barre (73e) sur corner et que Monaco échappe à un penalty qui aurait pu se justifier pour ce tacle de Maripan sur Kolasinac. Un match nul bien Ligue 1, bien spectacle, bien intense, bien plaisir au bout du compte. Avec une mention à Alexis Sanchez, dont le deuxième acte face et dos au jeu a été un régal.

Marseille (3-4-2-1) : Blanco – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Under, Rongier, Veretout (Gueye, 86e), Tavares – Malinovskyi (Payet, 86e), Guendouzi (Balerdi, 46e), Sanchez. Entraîneur : Igor Tudor.



Monaco (4-4-2) : Nübel – Vanderson (Aguilar, 90e), Disasi, Maripan, C. Henrique – Fofana, Matazo, Diatta (Jakobs, 67e), Golovin – Ben Seghir (Martins, 68e), Ben Yedder (Embolo, 46e). Entraîneur : Philippe Clément.