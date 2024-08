Very Badé Trip

Pendant son temps libre, Loïc Badé alterne les deux passe-temps préférés des footballeurs « casaniers » de son âge : regarder des séries et dormir. Sa routine d’avant-match n’est pas non plus spécialement originale puisque le natif de Sèvres confie « prendre une douche froide et faire une petite prière » après la collation, puis rentrer dans un mutisme total que seule une playlist faite de « sons énervés » vient remuer à travers le casque qu’il a vissé sur les oreilles. Une manière visiblement efficace de faire monter la température avant d’être à point pour briser les offensives adverses sur le terrain. La preuve : avant la demi-finale face à l’Égypte, l’équipe de France n’avait encaissé aucun but dans ce tournoi olympique. Et si le pion de Mahmoud Saber est venu gâcher cet énorme clean-sheet collectif, il n’aura pas été suffisant pour empêcher les Bleus de s’offrir une chance de médaille d’or ce vendredi contre l’Espagne. Au coup d’envoi, Loïc Badé devrait bien être là pour former la charnière centrale avec Castello Lukeba devant Guillaume Restes. Son coéquipier au Séville FC Juanlu Sánchez est prévenu : ce ne sera pas un cadeau.

Câblé pour réussir

Hormis le match contre la Nouvelle-Zélande où il n’est entré que pour le dernier quart d’heure, Badé a disputé l’intégralité de cette campagne olympique. Déjà une victoire en soi pour le défenseur central, qui ne doit sa place dans le groupe de Thierry Henry qu’à la faveur du refus de Burnley de libérer Maxime Estève. Troisième joker de plus de 23 ans avec Jean-Philippe Mateta et Alexandre Lacazette, le vainqueur de la Ligue Europa cuvée 2023 vit enfin, à 24 ans, son éclosion sur la scène internationale. Une éclosion marquée par le troisième but des Bleus dans ce tournoi, venu parachever une entrée en matière plus que réussie lors du premier match de poule face à la Team USA.

On en discutait avec les plus anciens et on savait que Loïc allait faire quelque chose de grand. Il avait un alliage de maturité footballistique et émotionnelle. Jean-Louis Leca

Comme une manière de dire que Loïc Badé n’est pas là pour faire de la figuration. « On en discutait avec les plus anciens et on savait que Loïc allait faire quelque chose de grand. Il avait un alliage de maturité footballistique et émotionnelle », confie Jean-Louis Leca qui l’a brièvement connu à Lens lors de la saison 2020-2021 et n’hésite pas à le ranger parmi les « cinq ou dix potentiels qui pourront peut-être faire partie de cette charnière de l’équipe de France. Je n’ai aucun doute sur la qualité qu’il a pour aller au haut niveau, il est câblé mentalement pour réussir. »

Joker en or

Le mental, c’est précisément LA qualité non-quantifiable qui ressort des performances de Loïc Badé. Malgré deux montants touchés face à l’Égypte, illustrations de la régularité de son apport offensif, le Sévillan est resté concentré jusqu’au bout de la prolongation en remportant l’intégralité de ses duels, tout en affichant un impressionnant 93% de passes réussies. Mais l’image que l’on retiendra encore longtemps, c’est celle de ce un contre un face à l’Argentin Lucas Beltrán, au terme duquel le joueur de la Fiorentina termine au sol avant de se faire hurler dessus par son adversaire, visiblement grisé par cet énième duel remporté, qui plus est dans un contexte particulièrement houleux entre les deux nations.

Cette hargne, cette grinta, c’est ça la touche Badé. Celle d’un joueur qui n’a peur de rien et le fait savoir, mais toujours en restant à la limite de la légalité. Son geste ne lui a même pas rapporté une biscotte, mais il a suffi à lui attirer les foudres de Nicolás Otamendi après la victoire, l’Argentin s’étant senti vexé que les Bleus aillent célébrer devant les supporters de l’Albiceleste : « Ce Badé, s’il a envie de faire la fête, qu’il vienne là où nous sommes et nous réglerons ça. On parlera de tout ce dont on a besoin ». Même pas besoin de répondre, le combattant de MMA Cédric Doumbè s’en est chargé par la suite, laissant à Loïc Badé la possibilité de prendre sa douche froide et de faire sa petite prière en paix. Avant de relancer quelques sons énervés et d’aller chercher l’or dans la peau d’un joker qui a redonné ses lettres de noblesse au football olympique masculin.

