Bleus : une rentrée pour se rapprocher l'été

Avant même la fin de l’été 2023, l’équipe de France a, ce jeudi soir au Parc des Princes, l’occasion de valider son programme pour l’été 2024. En cas de victoire face à l’Irlande, les Bleus compteraient en effet 15 points (sur 15 possibles) dans le groupe B des qualifications au prochain Euro, qui se déroulera en Allemagne. Avec trois matchs restants ensuite, les chances de voir la bande à DD louper une des deux premières places qualificatives pour la fête germanique seraient quasi nulles. Mais Didier Deschamps a tenu à relativiser : « J’ai déjà connu des situations avec des quasi, et le quasi, ce n’est pas qualifié. Je suis pragmatique, factuel. Notre départ est parfait sur le plan comptable. Prenons les points qui nous concernent. On pourra faire un point à la fin du rassemblement. »

Les leçons de Dublin

À l’aube d’une saison où ils seront éloignés du Stade de France, réquisitionné pour la Coupe du monde de rugby puis pour les JO, les Bleus lancent leur sprint final vers l’Euro au Parc des Princes. Une enceinte qui a réussi aux Bleus sous Deschamps, avec deux victoires 8-0 contre le Kazakhstan et face à la Jamaïque. « On est plus habitués à être au Stade de France, mais c’est toujours un plaisir d’être au Parc », a minimisé le sélectionneur, conscient que cette fois, la tâche s’annonce moins facile, même si l’Irlande s’avance sans le joyau Ferguson, blessé. « L’Irlande, c’était un match très compliqué là-bas, on a parfois tous souffert derrière, le grand Mike nous a sauvés deux ou trois fois, a d’ailleurs rappelé Antoine Griezmann. On s’attend à beaucoup d’intensité, à gagner des duels qu’on n’a pas gagnés à l’aller. Et garder le ballon pour ne pas souffrir, ça va être un match compliqué. »

L’Irlande, c’était un match très compliqué là-bas, on a parfois tous souffert derrière, le grand Mike nous a sauvés deux ou trois fois. Antoine Griezmann

Le succès aux forceps 1-0 de l’aller a également marqué Didier Deschamps : « On a eu peu d’occasions là-bas. On a été même un peu heureux en fin de match, on a subi. Ils nous avaient laissé peu d’espaces, et par moments, ils sont venus nous chercher assez haut. » Pour déséquilibrer le bloc bas irlandais qui les avait muselés à l’aller, les Bleus pourront compter sur le côté gauche parisien, avec le retour de Lucas Hernandez pour la première fois depuis le Mondial. Il devrait prendre place en charnière aux côtés de Dayot Upamecano et laisser le couloir à son frère. Le danger peut venir de tous les côtés, chez les vice-champions du monde, dixit Griezmann : « Si ça joue à gauche, ça terminera à droite par un centre, donc je serai à la retombée. Peu importent ceux qui sont sur le terrain, on essaye de faire bouger l’adversaire, de trouver des espaces. »

Le Parc des Princes pour une voie royale

Alors que l’attaque du PSG est attendue, puisque Randal Kolo Muani « a fait une très bonne séance sur le terrain avec un travail spécifique », selon Deschamps, Antoine Griezmann devrait donc retrouver son nouveau poste dans l’entrejeu. Ce qui ne dérange pas celui qui a disputé les 78 derniers matchs des Bleus, un record : « Que ce soit milieu de terrain ou devant, je vais tout donner et je sais ce que je dois faire. » Le sélectionneur, lui, a pu blaguer sur sa composition de départ, sans la dévoiler, mais en notant qu’il la retrouverait sans doute dans les gazettes dès la veille. Il n’avait pas tort. Peu importent les hommes, finalement, la mission sera la même : les trois points pour poinçonner son billet pour le prochain Euro et avancer sereinement vers celui-ci.

Même si le discours prudent de Deschamps a gagné le vestiaire, en témoigne Griezmann : « Le fait de gagner demain ce serait très important, mais pas encore décisif. Ça nous donnerait de la confiance, mais on ne serait pas en roue libre derrière. Qu’on soit qualifié ou non, il faut toujours gagner en sélection. » Le vestiaire des Bleus aurait alors tout le loisir de se pencher sur un autre sujet : les Jeux olympiques. Le Colchonero l’a confirmé, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui rêve de Paris 2024 dans les couloirs de Clairefontaine : « Je l’ai dit ouvertement, dans le vestiaire à Madrid, des fois ici : c’est un rêve pour moi, un objectif. Il n’y en aura que trois. De là à avoir une concurrence ou que ce soit un sujet tabou ? Non, même si on est pas mal à vouloir faire les JO… » Mais avant cela, il y a un Euro, pour lequel il faut encore assurer la qualification. Ce qui passe par le Parc des Princes, ce jeudi, avant de peut-être y revenir l’été prochain pour jouer une médaille olympique.

Pourquoi La Marseillaise n'est-elle jamais chantée dans les temps ?