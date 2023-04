Maignan, le digne successeur

Ils sont nombreux, au Stade de France et devant leur télé, à s’être demandé au bout de la belle soirée bleue de vendredi ce qui se serait passé si Mike Maignan avait fait face aux Argentins lors de la séance de tirs au but en finale de Coupe du monde, trois mois plus tôt. Il n’était pourtant plus l’heure de refaire l’histoire ou de verser dans la fiction face à une douce réalité : le nouveau gardien titulaire des Bleus venait de repousser des bras puis des pieds le penalty pas très bien tiré par Memphis Depay, qui a manqué une occasion de sauver l’honneur néerlandais dans le temps additionnel (90e+5). « C’était un duel psychologique, expliquait Maignan après la partie au micro de la chaîne L’Équipe. Je voulais prendre le plus de place possible. On était en fin de match, je n’avais pas touché beaucoup de ballons, et l’équipe méritait de sortir avec un clean sheet. »

L’ancien Lyonnais avait déjà tremblé en envoyant son penalty au-dessus de la barre du Français un soir de Lille-OL en décembre 2018, ce qui a pu lui revenir en tête. Il faut dire que le portier de l’AC Milan est un spécialiste (30% de réussite dans l’exercice), et il l’a rappelé ce vendredi soir sous les yeux d’Hugo Lloris qui n’en a jamais été un (3 penaltys stoppés en 145 sélections et 1 manqué par Harry Kane en décembre dernier). Il serait cependant injuste de résumer Maignan à un simple monsieur penalty. Face aux Pays-Bas, le dernier rempart tricolore a démontré une large panoplie, celle d’un gardien complet et adapté aux exigences du foot moderne, ce qui le rend déjà indiscutable.

Le patron dans sa surface

Il y avait forcément de la pression sur ses épaules au moment d’endosser pour la première fois le costume de numéro 1 chez les Bleus, et surtout de succéder à l’ancien capitaine, recordman de sélections en équipe de France et champion du monde. Il fallait bien commencer ce mandat pour ne laisser aucune place à de possibles débats, et c’est ce qu’a fait le gardien de 27 ans qui a fêté sa 6e cape seulement contre les Néerlandais. « C’est Mike, je n’avais même pas à me poser la question, résumait Didier Deschamps dans l’auditorium de l’enceinte dyonisienne. Que ce soit ses qualités de gardien ou son mental… Totale confiance. Ça s’est très bien passé pour lui, avec ce penalty arrêté en plus, mais je n’avais aucune inquiétude. Faire un match comme ça tout de suite, c’est bon pour la confiance. Ce n’est pas évident pour lui de remplacer Hugo après tout ce qu’il a pu faire. Mike a vraiment tout pour prendre le relais. » Le voilà adoubé par le sélectionneur, une fois de plus, même si l’intéressé a choisi de la jouer modeste : « On va dire titulaire. Indiscutable, on laisse ça de côté. »

Il est bien sûr trop tôt pour s’enflammer ou imaginer le meilleur, mais dans sa tenue violette, Maignan a montré une partie de ses grandes qualités. Au-delà de ses quelques arrêts (5), dont une manchette de volleyeur sur un coup franc de Depay ou un réflexe de handballeur sur un centre de Donyell Malen, il y a eu tout le reste. Comme cette tendance à ne pas rester scotché à sa ligne de but pour aller se placer un peu plus haut sur les phases de possession, ce qui fait de lui une solution supplémentaire et un acteur du jeu. Son aisance avec les pieds (88% de passes réussies) est une bénédiction : il a pu jouer court vers ses centraux et un peu plus long vers ses latéraux pour sortir du pressing oranje. « C’était des passes sans risques pour des joueurs libres et bien démarqués », analysait-il encore sans trop se mettre en avant. Le Milanais a été le patron de sa surface à tous les niveaux, comme en témoigne par exemple cette scène où il a recadré le géant Wout Weghorst (81e) pour avoir tenté de le déstabiliser avant un dégagement. Magic Mike a mis ses soucis au mollet derrière lui après un peu plus de quatre mois d’absence, pour le plus grand bonheur du Milan, avec lequel il a été décisif contre Tottenham pour valider le ticket pour les quarts de finale de Ligue des champions. Et celui des Bleus, aussi, qui peuvent déjà envisager de tourner la belle page Lloris en toute sérénité.

