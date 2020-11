Arsenal sauve les meubles à Leeds

Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling (Rodrigo, 71e), Koch, L. Cooper (c), Alioski - Phillips - Raphinha, Dallas, Klich, J. Harrison - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Tierney, Gabriel, Holding, Bellerin - Xhaka, Ceballos - Pépé, Willock (Saka, 57e, Maitland-Niles, 90e), Willian (Nelson, 45e) - Aubameyang(c). Entraîneur : Mikel Arteta.

Et un, et deux, et trois poteaux. En plein doute , Arsenal se déplaçait sur le pelouse d’Elland Road pour tenter de se rassurer. Et les hommes d’Arteta ont fait tout l’inverse en première période. Avec treize frappes à rien, Leeds a largement dominé lesau cours des 45 premières minutes. Mais ni Bamford après un amour de jeu à trois, ni Raphinha sur un magnifique enroulé du gauche ne concrétisent. Arsenal, de son côté, défend en respectant les distanciations sociales et rentre miraculeusement aux vestiaires sans être mené.Puis vient le moment pour Nicolas Pépé, pourtant le meilleur joueur d’Arsenal en début de match, de péter un plomb. Sûrement pressé de rentrer aux vestiaires, l’ancien joueur du LOSC met un léger coup de tête à Alioski et récolte logiquement le premier carton rouge de sa carrière. Même si étrangement Arsenal semble aller un peu mieux, les joueurs de Bielsa continuent de pousser. Rodrigo envoie une mine sur la barre mais ne parvient toujours pas à conclure. Les Gunners auraient même pu réaliser le hold-up parfait sur un contre de Saka sans l’intervention folle du gardien français Illan Meslier. Un poteau de Bamford puis un de Raphinha à la toute fin du temps additionnel donneront des sueurs froides aux hommes de Londres, mais rien n’y fera.Arsenal repart avec un point, et c'est déjà bien.