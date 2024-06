Eriksen a hâte de renouer avec l’Euro

Un message d’espoir.

Toujours le leader technique de la sélection danoise, Christian Eriksen (32 ans) va renouer avec l’Euro ce dimanche face à la Slovénie, alors qu’il a échappé à la mort le 21 juin 2021, dans cette même compétition, sur la pelouse du Parken face à la Finlande.

Aujourd’hui porteur d’un pacemaker, le milieu de Manchester United compte les heures jusqu’au rendez-vous : « Lorsqu’on m’a annoncé que je pouvais encore jouer au football, mon objectif était de revenir au plus haut niveau. Trois ans sont passés, j’ai réussi… mais je n’ai rien oublié. Après attention, ce n’est pas quelque chose qui me retient ou me fait jouer avec le frein à main. Je suis simplement impatient de jouer demain », s’est exprimé l’ancien de Tottenham en conférence de presse.

Les Slovènes font déjà leurs prières.

