Southgate : « On va devoir afficher un niveau exceptionnel pour sortir des poules »

Réputé pour ses qualités de noyeur de poisson, Gareth Southgate a récidivé à la veille de l’entrée en lice du favori anglais à l’Euro, face à la Serbie, du côté de Gelsenkirchen : « Il suffit de voir comment l’Allemagne et l’Espagne ont joué. Il y a beaucoup de très bonnes équipes dans ce tournoi. On va devoir afficher un niveau exceptionnel pour passer la phase de groupes, avant d’envisager la suite. Pour l’heure, c’est notre seul objectif : sortir du groupe. »

Toujours en conférence de presse, Harry Kane a lui aussi joué les gagne-petit : « On veut simplement rendre le pays fier et faire un bon tournoi. Avec un peu de chance, on pourrait le remporter. »

Ils connaissent déjà le script en même temps : élimination en huitièmes de finale face à la Roumanie.

