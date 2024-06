L’arbitre d’Autriche-France est connu

La vache, un Espagnol !

Autriche-France, c’est déjà lundi soir à Düsseldorf, sur les coups de 21 heures. Pour l’entrée en lice des Bleus à l’Euro 2024, l’UEFA a choisi de déléguer l’arbitre espagnol Jesús Gil Manzano (40 ans). Ce sera son tout premier match arbitré en compétition internationale.

Manzano a arbitré deux fois le PSG en Ligue des champions cette saison, et c’est aussi lui qui était au sifflet de la demi-finale retour de Ligue Europa opposant l’Atalanta à l’OM. À ce jour, le jeune officiel ibérique a croisé la route des Bleus à deux reprises : lors d’un France-Albanie en éliminatoires de l’Euro 2020 (4-1) et beaucoup plus récemment, lors du revers de la bande à DD au Groupama Stadium face à l’Allemagne (0-2), comptant pour du beurre (et pour l’honneur).

L’occasion de se rattraper face à d’autres germains.

