SFL Betsson Cup : nos conseils du 16 juin

Le tirage au sort a été cocasse au moment de placer le Danemark et la Slovénie dans la même poule, puisque les deux équipes étaient déjà dans le même groupe lors des qualifications à cet Euro 2024. Si les Danois ont gagné au jeu des confrontations directes (1-1 en Slovénie et victoire 2-1 au retour), les deux formations ont terminé avec le même nombre de points à la fin (22). On peut donc légitimement penser que l’écart entre les deux équipes n’est pas immense. Pourtant, une victoire du Danemark rapporterait au minimum 22 points contre 50 pour une victoire de la Slovénie. Et c’est pour cette raison que le pick de la Slovénie semble être la bonne idée du jour.

Et puis, le Danemark de 2024 ne ressemble plus à celui de 2021 qui avait atteint les demi-finales de l’Euro. Il n’y a qu’à se rappeler leur Coupe du monde au Qatar où les potes de Christian Eriksen ont terminé la phase de groupes avec 1 point (match nul contre la Tunisie) et les défaites contre la France et l’Australie. En face, la Slovénie a les crocs après 24 ans sans disputer le moindre Euro. Et les Slovènes ont prouvé lors d’un amical en mars dernier qu’ils pouvaient chahuter tout le monde en faisant tomber pour la première fois le Portugal de Roberto Martínez qui restait sur 11 victoires en 11 matchs avant cette défaite 2-0 à Ljubljana. Et jusqu’à preuve du contraire, Rasmus Højlund n’est pas encore Cristiano Ronaldo.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Cotes Slovénie Danemark : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024