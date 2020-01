Arsenal oscille à Crystal Palace

3

Crystal Palace (4-5-1) : Guaita - Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald - Meyer (Tosun, 68e), McCarthy, Kouyaté, McArthur, Zaha - Ayew. Entraîneur : Roy Hodgson.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolašinac - Torreira (Guendouzi, 46e), Xhaka - Pépé, Özil (Martinelli, 70e), Aubameyang - Lacazette (Nelson, 90e+2). Entraîneur : Mikel Arteta.

Arteta l'envers.Après le succès prometteur face à Manchester United il y a dix jours (2-0), Arsenal a affiché ses limites cet après-midi à Selhurst Park. Lesont pourtant démarré la partie en mettant le ballon sous le maillot et privant leur hôte de la gonfle. Une domination rapidement matérialisée par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est envoyé sur orbite par une jolie combinaison plein axe, initiée par David Luiz et avec Mesut Özil et Alex Lacazette en relais. Mais au désert, suit un rééquilibrage des débats autour de la demi-heure de jeu, les hommes d'Arteta s'endormant sur leur propre gestion.La perche finit par être attrapée par Palace, lorsque Jordan Ayew trompe Leno en bénéficiant d'un contre de David Luiz. La preuve que la rutilante machine londonienne aperçue en début de rencontre peut se gripper au moindre grain de sable. Celle-ci aura encore plus de mal à avancer quand le buteur Aubameyang tacle inutilement et dangereusement Max Meyer pour pire (67). L'expulsion soufflée par la VAR laisse ses coéquipiers en infériorité numérique face à la menace adverse croisante. Et si le spectacle en devient décousu, il faut un Sokratis pour sauver sa maison sur la ligne et un poteau pour priver Nicolas Pépé du bonheur.Avec ce match nul logique, les Canonniers restent coincés à la dixième place du classement, à un point de leur adversaire de l'après-midi.