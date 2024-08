Jordan Ayew file à Leicester

Jordan Ayew continue de visiter le Royaume-Uni.

Dans les petits papiers depuis hier, la venue de Jordan Ayew à Leicester est désormais officielle. Promu cette saison, un an après sa descente, le champion d’Angleterre 2016 s’offre ainsi les services d’un vétéran de 32 ans, qui évolue maintenant outre-Manche depuis 10 saisons. Dans un communiqué, les Foxes ont annoncé sa signature pour deux ans.

🔷 Ayew the Blue 🔷 pic.twitter.com/Pmetpy1xrG — Leicester City (@LCFC) August 23, 2024

Avec 275 rencontres de Premier League au compteur (37 buts et 25 passes décisives), l’ancien marseillais apportera toute son expérience à un groupe qui visera d’abord le maintien. Passé par Palace donc, mais aussi Swansea et Aston Villa, le plus jeune des frères Ayew s’est construit une belle petite carrière en Angleterre (et au pays de Galles chez les Swans), qui devrait donc durer encore au moins deux ans. L’international ghanéen va désormais pouvoir évoluer avec l’une des idoles du championnat, l’immense Jamie Vardy.

La concurrence de Jean-Philippe Mateta était devenue trop dure à assumer.

