Al-Nassr : Visite médicale en prévision pour CR7 ?

Excl: Al Nassr are scheduling a medical ahead of Cristiano Ronaldo’s move to Saudi Arabia, a deal they’re aiming to complete in time for the opening of the transfer window. Latest step reflects building optimism that Ronaldo is bound for the club. https://t.co/Wvi5gHDk01 — James Benge (@jamesbenge) December 26, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quoi de mieux que de boucler sa carrière sous les ordres de Rudi Garcia et avec un contrat en or massif ?On aurait pu s'attendre à une fin plus glorieuse pour Cristiano Ronaldo, mais D'après CBS Sports , le meilleur buteur du foot international et du Real Madrid serait proche d'une visite médicale chez l'actuel leader du championnat saoudien, Al-Nassr. Le club travaillerait encore à obtenir l'accord du Portugais et, pour faciliter la chose, proposerait quelques 75 millions d'euros par saison à Cricri selon CBS (alors que évoquait un montant de... 200 millions par saison ). L'accord - teasé depuis de longues semaines maintenant - serait si proche que le club de Riyad travaillerait désormais à fixer une date pour la visite médicale du joueur.Tout le nécessaire serait déjà prêt pour l'arrivée de la superstar et de son entourage. L'affaire pourrait être conclue début janvier, à en croire les informations du média américain. Autre information : le club saoudien ciblerait également... N'Golo Kanté, en fin de contrat en juin.L'occasion pour Cristiano de gagner de nouveaux trophées que Leo Messi n'aura pas encore.