WBA explose Chelsea et son invincibilité

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma - R. James, Jorginho (Havertz, 72e), Kovačić, M. Alonso - Ziyech (Christensen, 33e), Pulisic (Mount, 46e) - Werner. Entraîneur : Thomas Tuchel.



West Bromwich Albions (5-4-1) : Johnstone - Furlong, O'Shea (Ivanović, 24e ; Robinson, 37e), Bartley, Ajayi, Townsend - Pereira, Yokuslu, Maitland-Niles, Phillips (Livermore, 89e) - Diagne. Entraîneur : Sam Allardyce.

Journée noire.Invaincu depuis son arrivée à Chelsea il y a plus de trois mois, Thomas Tuchel a assisté, impuissant depuis son banc de touche, à la chute de son équipe face au dix-neuvième de Premier League. Métamorphosés, lesont atomisé desqui laissent passer leur chance dans la course à l'Europe et préparent leur quart de finale de mercredi face à Porto de la pire des manières.Si les retardataires en début de match n’ont rien loupé, quel gâchis en revanche pour ceux qui ont cru bon bouger de leur canapé avant la mi-temps ! Car un homme, Matheus Pereira, a plongé dans le doute l’équipe de Thomas Tuchel, pourtant devant après l’ouverture du score de Pulisic, à l’affût après un coup franc enroulé d’Alonso. Sur un dégagement de son gardien, sacré passeur décisif sur ce coup, le Brésilien s'est glissé dans le dos de Zouma et Christensen pour lober subtilement Mendy. Deux minutes plus tard,: l’ailier droit s’est appuyé sur Diagne pour s’offrir un doublé expressL’expulsion de Thiago Silva, fautif d’un coup de cisaille à la demi-heure de jeu, et la sortie prématurée de Zyiech ont forcément joué un rôle. Mais lesont, surtout, donné le bâton pour se faire battre. À la rue défensivement, ils ont laissé l’une des pires attaques de Premier League corser un peu plus l’addition. Phillips, imité par Diagnea ainsi affolé un peu plus le tableau d’affichage dans le second acte. Le but de Mountn’y a rien changé, puisque Robinson a humilié les Londoniens en fin de match. En 90 minutes, WBA a complètement effacé la solidité défensive d'un Chelsea qui n’avait jusque-là encaissé que deux pions en quinze rencontres sous l'ère Thomas Tuchel.À Porto, ça doit glousser.