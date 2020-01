Viens mater Saint-Etienne - OM lors d’une projection So Foot multi-titrée

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après le succès des projections du Classico PSG-OM et des rencontres de Ligue des Champions OL-Benfica puis Real Madrid-PSG,. Où, en fonction du club que vous supportez (ou détestez), vous assisterez au match dans la partie bar ou la partie discothèque. Ainsi immergé(e) dans l’ambiance de votre camp, vous pourrez en profiter comme si vous étiez au stade. Mais en mieux.Car So Foot et le discobar Sacré vous proposent un match dans le match. Au programme :Pour bien démarrer la nouvelle année, rien de mieux qu’un classique du championnat de France entre les deux clubs les plus titrés :L’OM peut-il rattraper le PSG ? Sainté peut-il sortir de la 2ème partie de tableau ? Ou va-t-il plonger vers la zone de relégation ?Pour le savoir,, mettre tout le monde d’accord à la console ou au quizz, ousans avoir à prendre le train pour Saint-Etienne,C’est gratuit et ouvert à tout le monde, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.► 18h : ouverture des portes, projection d’un best of des meilleurs matchs entre Sainté et l’OM (partie bar) et oppositions sur FIFA 20 (partie discothèque)► 19h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un super quiz, chants...► 19h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 20h45 : super finale du quiz.► 23h55 : couvre-feu