Triste première pour Dortmund, Leipzig et Wolfsburg enchaînent

Il n'est jamais trop tard ! À 55 ans passés, Christian Streich a encore la chance de savourer le doux parfum d'une « première fois » , et l'entraîneur de Fribourg peut dire un grand merci au Borussia Dortmund d'Edin Terzić. Depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2011, et déjà à Fribourg qu'il n'a jamais quitté, le monument n'avait jamais vaincu le BvB. Soit une interminable série de dix ans et seize matchs sans succès. C'est désormais chose faite ! Et s'il devait y avoir une première fois, cela devait être contre ce Borussia-là. Dominateur bien stérile en première période malgré l'éclair de Can sur la barre et le gros loupé de Haaland face au but, le BvB a comme souvent sombré au retour des vestiaires.Une première fois grâce au Sud-Coréen Woo-Yeong Jeong, prêté par le Bayern, qui fait montre de sa superbe patte gauche à l'entrée de la surface en nettoyant la lucarne de Marwin Hitz. Et une seconde fois grâce à une non moins belle frappe, celle de Jonathan Schmid : sur son traditionnel flanc droit, le Français allume un énorme pétard de l'extérieur que le gardien remplaçant du BvB, de peur de heurter son poteau, n'ose pas détourner. Dans le marasme jaune, seul un gamin de 16 ans fait preuve d'un peu d'esprit de révolte : Youssoufa Moukoko. Le génial môme, qui avait déjà trouvé le poteau (62) quelques minutes après son entrée, signe un habile enchaînement contrôle-frappe de son mauvais pied pour raviver la flamme. Une flamme qui restera dans le cœur de Christian Streich pour longtemps.Tyrannique face à une lanterne rouge aux abois, le RB Leipzig a tiré trois fois les marrons du feu, dont deux têtes sur corner. Les Saxons conservent ainsi minutieusement leur deuxième place devant la menace Wolfsburg. Nordi Mukiele- qui avait bien failli commettre une jolie bourde à la demi-heure de jeu - et Willi Orbánont fait valoir la qualité de leur front. Quant à Marcel Sabitzer, il a récompensé un croustillant mouvement offensif avec l'intenable Angeliño passeur décisif en position d'avant-centreSurprenant troisième, Wolfsburg a une nouvelle fois appliqué son imparable recette du succès : une solidité défensive à toute épreuve et un réalisme impressionnant qui le conduit toujours vers l'ouverture du score. D'abord peu en verve face aux molosses d'Augsburg, les Loups s'en sont remis à l'inarrêtable Wout Weghorst, qui a agrémenté son 14but de la saison avec un astucieux piqué. Après le but du break de Ridley Baku, Wolfsburg a fermé boutique. Comme depuis cinq rencontres consécutives, avec autant de victoires et autant de. Machine.Après quatre défaites en cinq matchs, le Bayer s'est bien remis en selle contre Stuttgart. Et de quelle manière ! Toujours dangereux, le VfB était complètement à côté de ses pompes ce samedi, et leen a profité pour s'offrir une razzia. Pourtant, tout aurait pu basculer peu avant l'heure de jeu. À ce moment-là, Sacha Kalajdzić avait répondu au doublé de Kerem Demirbay, et Stuttgart pousse pour égaliser. Jonathan Tah commet une main dans sa surface, que l'arbitre doit sanctionner d'un penalty, mais l'action se poursuit et Bailey marque le but du break (3-1). Dommage pour Stuttgart, tant mieux pour les partenaires d'un fringant Moussa Diaby (deux passes décisives) qui peuvent dérouler.