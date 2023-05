Leverkusen gâche une avance de deux buts contre Mönchengladbach

Bayer 04 Leverkusen 2-2 Borussia Mönchengladbach

Buts : Adli (15e) et Demirbay (20e) pour les Schwarzroten // Hofmann (58e) et Stindl (90e) pour les Fohlen

Le Bayer aime se tirer des balles dans le pied.

Alors qu’il avait le match en main ce dimanche à la BayerArena dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a flanché face au Borussia Mönchengladbach (2-2) en grillant un joker dans la course à l’Europe. Frustré de son élimination aux portes de la finale de Ligue Europa face à la Roma, Leverkusen ne tourne pourtant pas autour du pot et gifle deux fois son adversaire en cinq minutes : Amine Adli – pour son 50e match en Bundesliga – ouvre le score dès le quart d’heure de jeu (1-0, 15e), suivi par Kerem Demirbay qui inscrit son quatrième pion en championnat cette saison (2-0, 20e).

Tranquillement devant, les Schwarzroten vont tout gâcher en seconde période sur deux énormes bévues. Une première, à l’heure de jeu, de Hradecky qui profite à Jonas Hofmann (2-1, 58e). Puis une seconde dont profitent Marcus Thuram et Lars Stindl, ce dernier ayant déjà fait passer un énorme frisson d’une volée acrobatique quelques instants plus tôt (86e) avant d’être récompensé (2-2, 90e). Une fébrilité déconcertante venant du Bayer, à l’image de l’expulsion de Piero Hincapié dans les derniers instants (90e+4) pour un tacle de boucher, et une avance d’un petit point sur Wolfsburg (7e, 49 points) pour Leverkusen (6e, 50 points) avant la dernière journée.

Attention à ne pas finir la saison avec seulement des regrets.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker – Diaby (Hložek, 84e), Wirtz (Amiri, 72e) – Adli (Azmoun, 67e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Gladbach (3-4-2-1) : Olschowsky – Itakura, Friedrich, Elvedi – Lainer (Hermann, 86e), Weigl, Koné, Netz (Ngoumou, 86e) – Kramer (Stindl, 64e), Hofmann – Thuram. Entraîneur : Daniel Farke.

