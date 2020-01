Toulouse s'enfonce à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, Rodez et Chambly au tapis !

231

(N2) Saint-Pryvé-Saint-Hilaire 1-0 Toulouse But : Antoine (90e) pour Saint-Pryvé-Saint-Hilaire.

(N3) Sablé FC 2-2 (2-4 aux t.a.b.) Pau FC (N) Buts : Legendre (72e) pour le Sablé // Gueye (27e) et Ba Moulaye (40e) pour Pau.

(N2) Angoulême Charente FC 3-1 FC Challans (N3) Buts : A. Moke Njedi (2e) et Franco (61e) pour Angoulême // Connan (41e) pour Challans.

(N2) ASM Belfort 3-0 FC Montceau-Bourgogne (N3) But : Bentahar (47e), Mukendi (86e) et Saline (90e+3) pour Belfort.

Buts : Verdier (60e) et Chahiri (78e) pour le Red Star // David (10e) pour Chambly.

(N3) Athlético Marseille 2-1 Rodez AF (L2) Buts : Benbachir (8e) et Meghezel (47e) pour l'Athlético // Maanane (53e) pour Rodez.





Touche le fond, mais creuse encore.Dernier de Ligue 1 et en pleine galère, Toulouse a été éliminé samedi de la Coupe de France par Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, club de National 2, grâce à un but inscrit de la tête par Carnejy Antoine à la dernière seconde. Dans l'enfer du stade du Grand Clos de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les soldats de Kombouaré se sont sabordés et auraient pu tomber plus tôt, notamment au cours d'une première période marquée par un penalty sauvé par Goicoechea. À noter que la rencontre a également été marquée par l'expulsion des supporters toulousains de l'enceinte en seconde période après des des lancers de fumigènes. Joli bordel. Pendant ce temps-là, Rennes, le tenant du titre, a sorti Amiens sans briller et au bout d'une séance de tirs au but angoissante.Quelques heures après l'élimination surprise de Niort face à la Saint-Pierroise , deux autres équipes de Ligue 2 ont été dégagées de la Coupe de France : Rodez, battu par l'Athlético Marseille (2-1), et Chambly, séché à Bauer par un Red Star malin (2-1), qui a fait la différence en seconde période grâce notamment à un immense Moussa Sao.Sur les autres pelouses, Angoulême (N2) s'est qualifié face au FC Challans (N3) (3-1) alors que Belfort (N2) a facilement balayé le FC Montceau-Bourgogne (N3) (3-0). Mené 0-2 sur sa pelouse par Pau (N), le Sablé FC, membre de N3, a, de son côté, poussé les Palois en prolongation, avant de craquer aux tirs au but.