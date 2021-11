Top 10 : Stades Léo-Lagrange

Ce dimanche, Léo Lagrange aurait eu très précisément 121 ans. Hélas, celui qui a joué un immense rôle dans le développement du sport pour tous à l’époque du Front populaire est mort le 9 juin 1940, touché par un éclat d’obus à Évergnicourt, dans l’Aisne. Depuis, son nom est avant tout associé à une foultitude de stades aux quatre coins de l’Hexagone. En voici dix, pour lui rendre hommage.

Stade Léo-Lagrange de Vincennes (75)

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Lens (62)

Celui de Lens ... Avec les anciens sièges de Bollaert pic.twitter.com/0f68KGPsnj — Arnotoca (@Captain_Neuf) November 24, 2021

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Nice (dit stade du Ray) (06)

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Soyaux (14)

Elles y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Besançon (25)

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Bron (69)

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Toulon (83)

Ils y ont joué (récemment) :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Poissy (78)

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Saint-Nazaire (44)

Celui de Saint-Nazaire (44) qui donne sur le Palais des sports de la même ville que l'on appelle la Soucoupe pic.twitter.com/zRlHTqYk3d — YanMae (@yanmae) November 24, 2021

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Stade Léo-Lagrange de Maubeuge (59)

Stade Léo-Lagrange de Maubeuge. Le stade qui, à la fois, te rend nostalgique des belles soirées de foot vécues là (dans les 70s, 80s ou 90s), mais t'attriste par son côté "je reste dans mon jus depuis des décennies".Photo @lavoixdunord pic.twitter.com/ZrqhZ6reX3 — Grégory Lallemand (@GregLallemand) November 24, 2021

Ils y ont joué :

Qu’est-ce qu’on en dit sur Internet ?

Où casser la graine dans les parages ?

Ils auraient également pu être cités :

Achicourt (62), Annoeullin (59), Armentières (59), Avesnes-sur-Helpe (59), Bagnols-sur-Cèze (30), Bellac (87), Bondy (93), Bonneuil-sur-Marne (94), Cachan (94), Capdenac-Gare (12), Châlon-sur-Saône (71), Chenôve (21), Commercy (55), Draguignan (83), Feignies (59), Fourmies (59), Garches (92), Guéret (23), Hirson (02), La Chapelle-des-Fougeretz (35), Le Havre (76), Les Mureaux (78), Longuyon (54), Mauguio (34), Maxeville (54), Morsang-sur-Orge (91), Nevers (58), Poulaines (36), Rezé (35), Ronchin (59), Ruelle-sur-Touvre (16), Saint-Marcel (27), Saint-Pol-sur-Ternoise (62), Sainte-Geneviève des Bois (91), Sarcelles (95), Tergnier (02), Tourlaville (50), Wignehies (59), Yerres (91)... et tous les autres, évidemment !

Par Julien Duez

Photos : Icon et Wikipédia.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Yacine Brahimi, Arnaud Souquet, Soualiho Meité et surtout Blaise Matuidi, qui a donné son nom au stade Léo-Lagrange ... d’Asnières-sur-Seine, où le champion du monde 2018 n’a pourtant jamais joué. Peut-être parce qu’à Vincennes, on refuse de toucher au patrimoine.Typique des portes de Paris, la gastronomie rapide compte évidemment de multiples représentants le long des boulevards des Maréchaux (ici, Poniatowski). Mais pour changer un peu, direction la rue de Charenton chez O Atlantico, une cantine portugaise où le chef Antonio de Souza propose chaque jour une spécialité lusitanienne allant de l’(le lundi) au(le samedi) en passant par la(le jeudi), le tout à des prix qui font taire les clichés sur la capitale.Ceux qui emmènent un copain voir un match du RC Lens pour la première fois aiment blaguer en faisant passer Léo-Lagrange pour l’antre des Sang et Or, au moment de sortir de l'A21. On ne sait pas si les néophytes se font avoir, mais il faut dire que la tribune principale, garnie de vieux sièges de Bollaert, peut prêter à confusion. Ancien pré de la réserve du RCL avant son déménagement à La Gaillette, l’enceinte accueille aujourd'hui, épisodiquement, des matchs de la section féminine et depuis l’été dernier, les sportifs de lapeuvent y faire duen plein air, à l’américaine. Ou courir sur une piste d’athlétisme faite de copeaux de bois, à la finlandaise.Les habitants du coin au moment où le stade a été transformé en vaccinodrome.À trois minutes à pied de la rue du Chemin vert, Le Coquelicot vous attend Route de Lille en face de la station de lavage Éléphant bleu. Ici, on aime la grosse bidoche, de l’araignée à l’escalope de noix de veau, en passant par l’onglet et l’entrecôte. Que les végés se rassurent, il y aussi des endives au gratin, respect du terroir oblige !Cela fait maintenant huit ans que l’OGC Nice a déménagé à l’Allianz Riviera, laissant derrière lui son historique stade du Ray... qui s’appelait officiellement stade Léo-Lagrange depuis 1946. Un hommage rendu après guerre à un homme devenu une figure du sport ET de la gauche française. Mais"le Ray" » , en référence aux petits ruisseaux qui pullulaient sur le site où le stade a vu le jour en 1927. Qu’importe, les vrais savent, comme on dit.Tous les Aiglons qui ont porté le maillot rouge et noir avant le 1septembre 2013.Vous n’avez pas compris ? Eh bien il fallait faire serbo-croate LV1 au collège, comme tout le monde.Avenue Ernest Lairolle, le restaurant L’Olympic livre des pizzas tous les soirs de l’année depuis 1994. À sa manière, il rend aussi hommage à son défunt voisin en proposant dans sa liste de pizzas une « Coupe de France » (tomates, champignons, artichauts, poivrons, merguez, œuf, fromage), que les Aiglons ont remportée en 1952, 1954 et 1997 (la Coupe, pas la pizza) et une « Kilmarnock » , en référence à la victoire époustouflante du Gym contre les Écossais en C2, le 18 septembre 1997 (tomates, champignon, saumon, cœurs d’artichaut, crème fraîche, fromage).Refait à neuf l’année dernière, ce stade Léo-Lagrange miniature (1500 places) est l’antre du club le plusde la D1 féminine : l’ASJ Soyaux. Ici, on ne compte plus le nombre de joueuses qui ont porté le maillot des Bleues et une certaine idée du football pratiqué par les femmes. Cadre intime, ambiance familiale, proximité garantie, bref, à l’ancienne.Bernadette Constantin, Corine Petit, Siga Tandia... sans oublier Corinne Diacre, qui facture 19 saisons en Charente, tout de même.Au Flunch ! Non seulement parce que les légumes vapeur y sont délicieux, mais aussi parce que c’est là que le groupe de l’ASJ vient déjeuner les jours de match.Ici, on n’est pas seulement dans une enceinte qui a accueilli quatre rencontres de l’équipe de France féminine et autant des Bleuets. C’est au stade Léo-Lagrange de Besançon que s’est écrit un (gros) morceau de l’histoire de la D2 hexagonale, puisque son pensionnaire, le Racing Besançon, a passé 41 saisons consécutives dans l’antichambre. C’était entre 1945 et 1986, et c’est encore un record aujourd’hui. La meilleure performance des Bisontins pendant ces quatre décennies ? Quatrième en 1978.Lionel Cappone, Romain Hamouma, Michaël Isabey, Bernard Lama, Frédéric Patouillard...Pourquoi s’emmerder à aller loin quand on peut s’attabler au restaurant Le Set, situé directement à l’intérieur du complexe sportif ? Surtout quand le patron propose un menu trois services à 20 euros tout pile, verre de rouge inclus ? Bah oui, pourquoi ?En néerlandais,signifie « la source » . Et c’est effectivement dans cette commune de la banlieue lyonnaise qu’a débuté le parcours footballistique de Karim Benzema, l’enfant du pays par excellence. Après deux saisons passées au SC Bron Terraillon , le futur KB9 rejoint le centre de formation de l’Olympique lyonnais en 1997, et la suite, on la connaît. Et comme pour beaucoup de pépites du football tricolore, il y a un Léo-Lagrange qui n’est jamais très loin.Karim Benzema !Inutile de vanter les mérites de la gastronomie lyonnaise que chacun se doit de connaître. À La table de Guy par exemple, 600 mètres à pied en passant par la rue Youri Gagarine, on trouve une sélection de menus gastronomiques allant de 32 à 51 euros (fromage et dessert compris). De quoi se mettre l’eau à la bouche ? La tatin de boudin, sauce moutarde à l’ancienne, suivie de son dos de cabillaud poêlé au chorizo, sauce au curry noir et de sa charlotte aux châtaignes. Parfait pour oublier rapidement la valise encaissée un dimanche matin.Si les joueurs du Sporting ont élu domicile au stade de Bon Rencontre, à l’est de la ville, le stade Léo-Lagrange sert de cadre au Tournoi de Toulon depuis sa création en 1967. Bon, évidemment, il n’est pas le seul stade-hôte de la compétition, mais il a au moins le mérite d’avoir accueilli pêle-mêle Cristiano Ronaldo, Cafu, Jean-Pierre Papin et Alan Shearer. Mais aussi les 3B des collèges alentours venus claquer des tours de terrain en cours d’EPS.Stéphane Sparagna, Enzo Crivelli, Jean-Christophe Bahebeck...Zone commerciale oblige, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais en marchant neuf petits hectomètres jusqu’à l’avenue du Colonel Picot, on tombe sur La fourchette se rebelle et son plat du jour à treize euros. Sauté de canard aux cèpes, blanquette maison, hampes de bœuf aux oignons, raviolis à la daube... Bref, on a jamais eu autant envie de se farcir une balade entre un Brico Dépôt et une concession Honda.À Poissy, comme ailleurs, le stade Léo-Lagrange désigne une entité omnisports, et d’ailleurs, le terrain où joue l'équipe première de l’AS Poissy (N2) porte le nom de son ancien entraîneur, Roger Quenolle. Mais on retiendra que c’est dans une enceinte baptisée d’après une figure de la gauche socialiste qu’un président de centre droit qui tire mieux les penaltys que Kylian Mbappé est venu tâter le cuir en compagnie du Variétés Club de France.Jean-Michel Lesage, Gérard Soler, Clément Chantôme, M’Baye Niang, Rémy Dugimont.Pas mal de choix, mais quoi de plus logique pour une ville qui a l’habitude d’accueillir régulièrement le Variétés Club de France ? Et puisque la France ne se limite pas à l’Hexagone, autant aller s’attabler chez Kaz d’épices, où. Le menu midi est à 15,50 euros, pas cher pour se sortir la tête de la grisaille yvelinoise.De cette sous-préfecture de Loire-Atlantique, tout le monde connaît les chantiers navals. Mais qui sait que les Harlem Globetrotters y sont déjà passés deux fois pour mettre des paillettes dans les yeux des 3500 spectateurs du Palais des sports ? Évoquant à merveille l’architecture soviétique, ce bâtiment que les Nazairiens appellent à juste titre la Soucoupe jouxte le terrain du stade Léo-Lagrange, lequel a vu pas moins de six versions du club local user les crampons sur son gazon, depuis le Sporting Club nazairien, disparu en 1965, jusqu’à l’actuel Saint-Nazaire Atlantique Football, rené de ses cendres en 2014 et actuellement pensionnaire de R1.Krzysztof Frankowski, Tony Heurtebis et Stéphane Mahé, pour ne citer qu’eux.Dans le prolongement de l’avenue François Mitterrand, c’est rue Pierre Mendès France que l’on trouve Hashtag Pizza. Un établissement ancré dans son époque, comme l’indique son nom très twitterien, et qui propose une surprenante pizza aux noix de Saint-Jacques (base crème fraîche) pour seulement 8 euros (en version junior). Enfin un produit de luxe accessible à tous !Rendre visite au champion de France amateur 1957, c’est l’assurance de s’offrir un voyage dans le passé, tant l’écrin de l’US Maubeuge semble figé dans le siècle dernier. Ici, on se souvient de cet amical Lens-Sedan, organisé par Daniel Moreira en mars 2001 (victoire 2-1 des Sang et Or), une semaine après avoir perdu (1-2) contre l’équipe nationale de Cuba à Douai, et de la tribune tubulaire qui avait dû être installée pour renforcer les quelque 1000 places habituelles. Aujourd’hui, on se morfond en N3 en attendant des jours meilleurs, dans un Léo-Lagrange noyé dans la marée de Léo-Lagrange caractéristique du Nord de la France, où le Socialiste fut élu député en 1932.Hubert Fournier, Jacques Glassmann, Daniel Moreira...Kebab, pizza, kebab, pizza... On tourne vite en rond autour de ce Léo-Lagrange nordiste. Exceptionnellement, autant tailler la route sur trois bornes et se taper un maxi-cervelas avec un américain-maroilles à la Friterie Saint-Lazare, route d’Avesnes. Parfait pour éponger une troisième mi-temps un peu arrosée.