Tirage du 7e tour de Coupe de France : Amiens ira chez une D1

Tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France - Groupes A,B,C et D #CDF #CoupedeFrance pic.twitter.com/eMUOXkUdf8 — Coupe de France (@coupedefrance) November 3, 2021

On entre dans la saison des traquenards pour les clubs professionnels.167 clubs attendaient leur destin au siège de la FFF pour le tirage au sort du septième tour de la Coupe de France qui se jouera les 13 et 14 novembre. Dix-neuf clubs de Ligue 2 entrent dans la compétition, à l'exception de Niort, exclu de cette 105édition. Certains ont hérité de tirages compliqués, notamment le Paris FC en déplacement à Sedan (National 1) ou l'AC Ajaccio qui reçoit l'US Orléans (N1).Pour l'Amiens SC, c'est une rencontre avec vrai parfum de coupe qui se dessine. Les hommes de Philippe Hinschberger se déplaceront sur la pelouse d'un club de Départemental 1, l'ES Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais), huit divisions plus bas. Un déplacement relativement court pour le pensionnaire de Ligue 2, mais qui ressemble au piège parfait d'une entrée en lice de Coupe de France contre un club amateur. Deux clubs de Ligue 2 se retrouvent face à des clubs de Régional 3, Nancy sur la pelouse de l'UL Plantières et Grenoble face à FC St-Cyr/Collonges, alors que Nîmes attend encore son adversaire entre Chusclan-Laudun (R3) ou Saint-Estève (R1). À noter que deux clubs de Départemental 2 s'affrontent, l'ESM Hamel et le RC Salouël. Au huitième tour, l'un des deux sera le petit Poucet de la compétition.Attention au derby costarmoricain entre Lannion et l'US Perros-Louannec, aussi.