Teun Koopmeiners s'envole vers l'Atalanta

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'n'était pas pressé.Depuis l'ouverture du mercato estival, le nom de Teun Koopmeiners était régulièrement associé au Stade rennais et à l'Atalanta Bergame. Et entre une galette-saucisse ou des raviolis casoncelli, le joueur d'Alkmaar a préféré la deuxième option. Le Néerlandais a paraphé un contrat de 5 ans avec, qui a déboursé environ quinze millions d'euros.Avec 15 pions en 31 matchs d'Eredivisie, l'international batave quitte son club formateur après sa meilleure saison d'un point de vue comptable. Ce sont ses compatriotes Marten de Roon et Hans Hateboer qui l'ont convaincu de rejoindre la Lombardie, comme l'a expliqué Koopmeiners dans le communiqué publié par l'Atalanta.Les bonnes idées de l'Atalanta, encore et toujours.