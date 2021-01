Service minimum pour City face à Sheffield

Ederson - Walker, Laporte, R. Dias, Zinchenko - Fernandinho, Gündoğan, B. Silva - F. Torres (Rodri, 90e), G. Jesus, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.

Ramsdale - Basham (McBurnie, 78e), Egan, Ampadu - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Bogle - Brewster (McGoldrick, 62e), Burke (Sharp, 78e). Entraîneur : Chris Wilder.

Un but rapide de Gabriel Jesus, puis plus rien, ou presque. Endormi pendant la majeure partie de la rencontre, Manchester City s'est contenté d'un court succès face à la lanterne rouge de la Premier League.Moins de dix minutes au chronomètre et lessont pourtant déjà devant. Numéro de Ferran Torres sur la droite de la surface suivi d'un centre pour Gabriel Jesus, totalement oublié à quelques mètres de la ligne. Le seul but d'un après-midi ensuite bien terne. Malgré une possession gargantuesque, Manchester City ne produit pas grand chose dans le jeu et se contente de quelques coups de pied arrêtés. Au point de terminer le premier acte avec deux pauvres frappes (cadrées, certes). En face, quelques jours après leur exploit à Old Trafford, les hommes de Chris Wilder n'ont pas ce qu'il faut dans les chaussettes pour mettre le feu en contre face à la meilleure défense du Royaume.La deuxième mi-temps n'est pas vraiment plus enthousiasmante. Gabriel Jesus se procure deux opportunités de sortir son équipe de sa torpeur, mais c'est bien trop peu. Jusqu'à cette belle action jouée en une touche de balle du début à la fin (enfin!) et conclue par une belle tentative de Zinchenko, sortie par un Ramsdale encore vigilant devant Laporte sur le corner suivant. Sauf qu'à force de refuser de jouer, City manque de peu la punition sur une superbe demi-volée de Fleck qui vient mourir au ras du poteau d'Ederson. Suffisant pour Jesus, proche du doublé dans le temps additionnel et les Mancuniens, qui prennent leurs aises en tête du classement.L'important, c'est les trois points.