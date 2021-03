Reims enfonce Dijon vers la Ligue 2

Dijon FCO (5-3-2) : Racioppi - Boey, Panzo (Kamara, 72e), Ecuele Manga, Coulibaly (Konaté, 72e), Ngonda - Ndong, Benzia (Sammaritano, 72e), Lautoa - Celina, Assale (Baldé, 58e). Entraîneur : David Linarès.



Stade de Reims (4-2-3-1) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Munetsi, Chavalerin - Mbuku (Kutesa, 71e), Cassamá (Berisha, 72e), Cafaro - Dia. Entraîneur : David Guion.

Dans un match longtemps bien triste, Reims a une nouvelle fois fait preuve d'efficacité, contre le cours du jeu, pour marquer l'unique but lui permettant de l'emporter au stade Gaston-Gérard de Dijon. Malgré leurs bonnes intentions, les Dijonnais ont enchaîné une dixième défaite consécutive face à des adversaires qui ne l'ont plus connue depuis six rencontres. Après une disette de dix matchs, Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets et inscrit son treizième but de la saison, rejoignant Kevin Volland et Wissam Ben Yedder à la troisième place du classement des buteurs. Le Stade de Reims profite de la défaite de Bordeaux à Montpellier (3-1) pour grimper à la 12de la Ligue 1. La lanterne rouge dijonnaise compte de son côté quatorze points de retard sur Lorient, 17, et s'est rapproché à grands pas d'une relégation à l'étage inférieur.À cinq derrière, Dijon a muselé ses visiteurs et usé du contre. Le coup de canon lointain de Celina est une bonne idée, mais n'inquiète pas Rajković (8). Yassine Benzia est à son tour inspiré, mais sa frappe puissante en première intention fuse à gauche de la cage rémoise (20). En face, Dia et ses compères tentent de faire sauter le verrou des locaux, mais répètent les courses dans le vide. Un bon mouvement collectif aurait pu néanmoins faire mouche, mais le centre en retrait de Mbuku est envoyé au poteau de corner par Munetsi (42). Malgré la pauvreté d'occasions, les locaux sont un peu au-dessus du lot lors du premier acte. Il n'en fallait pas plus pour sonner la révolte du Stade de Reims, beaucoup plus pressant au retour des vestiaires. Une faute de main de Racioppi sur une frappe lointaine de Konan permet à Dia, à l'affût, d'ouvrir le score. Lautoa, seul dans les seize mètres, aurait pu lui répondre en fusillant Rajković, mais son tir s'écrase dans les gants de ce dernier (55). Baldé s'extirpe bien du marquage pour placer une tête, mais le portier serbe de Reims se couche parfaitement (68). Le but rémois libère des espaces et Konaté manque de peu l'égalisation sur un coup de casque à côté (83). Mais quand ça ne veut pas, et c'est Reims qui sourit quand Dijon pleure.La Ligue 2 monte au nez de la Côte-d'Or.