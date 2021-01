Première défaite pour Nantes et Domenech à Metz

Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze, Angban (Fofana, 78e), Sarr, Udol - Boulaya - Leya Iseka (Ambrose, 64e), Vagner (Gueye, 64e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois, Traoré - Coco, Abeid, Touré (Emond, 88e), Blas (Bamba, 76e) - Kolo Muani (Simon, 46e), Coulibaly. Entraîneur : Raymond Domenech.

Pas de quatre à la suite.Alors qu'il avait concédé trois matchs nuls depuis sa prise de fonction à Nantes, Raymond Domenech est tombé pour la première fois ce dimanche après-midi sur la pelouse de Metz (2-0). Un douzième match consécutif sans victoire pour les gars de la cité de Jules Verne, soit la pire série de l'histoire du club dans l'élite. Une petite merveille d'ouverture de Farid Boulaya dans le dos de la défense nantaise, puis un joli lob d'Aaron Leya Iseka pour gagner son face-à-face avec Alban Lafont : voilà ce qu'il a fallu aux Grenats pour ouvrir le score, et éclairer un premier acte bien terne. Un pion qui a forcément compliqué les affaires des Canaris - troisième pire attaque de Ligue 1 -, privés qui plus est d'Imran Louza (blessé avant le match), auteur des deux seuls buts nantais sous RayDo.Pourtant, malgré une apathie offensive assez énorme en première période, les Jaunes ont rappliqué avec un peu plus d'entrain après la pause. Mais par deux fois, leurs espoirs de revenir au score ont été anéantis. Nicolas Pallois a d'abord pensé égaliser sur coup franc avant d'être signalé hors-jeu (51), puis Kalifa Coulibaly a cru obtenir un penalty… finalement annulé pour la même raison que son coéquipier (70). Pire encore : sur un contre dans le temps additionnel, Boulaya s'est mué en buteur pour corser l'addition. Si Nantes galère plus que jamais, Metz revient de son côté dans la première moitié de tableau et surfe sur son joli succès à Lyon Fin d'une invincibilité de plus de dix ans, pour Domenech.