Paris se balade à Angers, mais n'est pas encore champion

PSG (5-3-2) : Navas - Hakimi (Bitshiabu, 86e), Ramos, Marquinhos, Kehrer, Bernat (Mendes, 71e) - Dina Ebimbe (Michut, 71e), Danilo, Wijnaldum (Gueye, 79e) - Mbappé, Di María (Simons, 86e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Angers SCO (3-5-2) : Mandrea - Ebosse, Traoré, Thomas - Bamba, Ouhani (Mangani, 78e), Bentaleb (Mendy, 72e), Fulgini (Capelle, 72e) Doumbia - Cho (Jakoliš, 78e), Boufal (Ninga, 13e). Entraîneur : Gérald Baticle

Bon bah, pas encore tout à fait champions mon frère Vainqueur facile d'Angers ce mercredi à Raymond-Kopa (0-3), le PSG a pourtant été virtuellement sacré pendant une bonne partie de la rencontre, jusqu'au réveil des Marseillais sur leur pelouse face à Nantes. Si Paris pose rapidement le pied sur le ballon, c'est Angers qui se crée les premières occasions. Deux frappes, dont une spectaculairement arrêtée par Navas, de Sofiane Boufal avant que celui-ci ne quitte le terrain sur civière, juste avant le quart d'heure de jeu, foudroyé sur un sprint. Puis, comme souvent dans les matchs du PSG cette saison, on était à deux doigts de s'endormir quand Kylian Mbappé a réveillé son monde : une-deux avec son pote Achraf, frappasse du gauche, imparable. Le prodige angevin Mohamed-Ali Cho manque d’égaliser sur une superbe frappe enroulée qui frise le poteau (38), avant que Sergio Ramos ne convertisse un corner joué à deux par Mbappé et Di María pour le breakPendant ce temps-là, les nouvelles des déboires marseillais face à Nantes descendaient au fur et à mesure dans les tribunes du Raymond-Kopa, sacrant alors virtuellement Paris. Le second acte est géré en sénateur par le PSG, comme il sait le faire. Une enroulée de Mbappé côté gauche fait frissonner Kopa (64), puis une autre dans la surface met Mandrea à contribution (65). Un penalty est logiquement refusé à Angers après consultation de la VAR juste avant la 70. De son côté, Marseille reprenait l'avantage contre Nantes, retardant le titre de Paris. Qu'à cela ne tienne, Air Marquinhos alourdit l'addition d'une superbe tête sur un service de Di María. Les jeunes ont même eu droit à du temps de jeu, en l'occurrence Bitshiabu, Simons et Michut, qui finit même sa soirée par un petit rouge, et pas de ceux qu'on apprécie d'ordinaire en Anjou.Si Paris aura donc rendez-vous samedi au Parc pour valider son titre, face à Lens, on notera surtout que Paris a failli le remporter dès ce mercredi soir grâce à Antoine Kombouaré. Pas cool, casque d'or.