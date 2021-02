Pape Matar Sarr ne suffit pas à Metz pour effacer Montpellier

Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye (Fofana, 53e) - Centonze, Maïga, Sarr (Tchimbembé, 79e), Delaine (Udol, 79e) - Boulaya - Yade (Gueye, 66e), Leya Iseka (Ambrose, 53e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Montpellier (5-3-2) : Bertaud - Sambia (Souquet, 53e), Pedro Mendes (Cozza, 46e), Hilton, Congré, Ristić (Wahi, 61e) - Mollet, Ferri, Savanier (Le Tallec, 72e) - Mavididi (Skuletić, 72e), Laborde. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Les supporters grenats ne pourront pas étrenner de sitôt la chanson pour leur nouvelle coqueluche. Et c'est bien dommage parce que c'est bien le milieu sénégalais de 18 ans qui a décanté ce match fermé à Saint-Symphorien. Juste après la pause, sa frappe limpide est venue se loger dans le petit filet de Dimitry Bertaud, après une remise de son compatriote Papa Ndiaga Yade. Son deuxième but en quatre jours. Cela n'aura pourtant pas suffi aux Messins, qui ont vu le MHSC revenir dans la partie grâce au courage et à la réussite de Gaëtan Laborde, le goleador réalisant un une-deux avec son adversaire Thomas Delaine avant de battre Oukidja sur sa droite.Avant ça, Messins et Montpelliérains s'étaient embourbés dans une bataille âpre où seuls Farid Boulaya de loin (7) et Florent Mollet d'une frappe croisée (17) avaient pu chauffer les gants des deux portiers. Vitorino Hilton aurait également pu obtenir un penalty, sa reprise de la tête étant contrée par la main de Dylan Bronn, mais ni l'arbitre ni le car-régie n'ont jugé cette intervention illicite (39). Et à l'image de cette première période équilibrée, aucune des deux équipes n'a pu arracher les trois points, malgré un dernier quart d'heure animé.Un résultat dont devraient se contenter les deux camps, même si les Héraultais n'ont plus gagné depuis 16 décembre dernier et une défaite concédée face à... Metz, toujours invaincu en 2021.