Nantes en passe quatre à Brest

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier (Duverne, 63e), Perraud - Faivre, Belkebla (Lucas, 46e), Magnetti (Mounié, 46e), Honorat - Charbonnier, Cardona (Le Douaron, 63e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Corchia, Castelletto (Girotto, 11e), Pallois, Appiah - Louza, Chirivella - Kolo Muani (Coco, 81e), Blas, Simon (Pereira De Sa, 70e) - Coulibaly (Emond, 81e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Coup de tonnerre à Brest.En panne d'inspiration depuis de nombreux mois, le FC Nantes a enfin enchaîné en Bretagne une deuxième victoire consécutive (1-4) pour la première fois... depuis décembre 2019.À Francis-Le Blé, les gars d'Antoine Kombouaré ont besoin d'un quart d'heure pour trouver la faille. Après une première alerte signée Dennis Appiah (9), c'est Moses Simon qui profite d'une première frappe d'Imran Louza mal repoussée par Gautier Larsonneur pour pousser la gonfle au fond. Nul besoin de l'aide du portier brestois en revanche sur le deuxième but de Ludovic Blas : plein axe à l'entrée de la surface, l'ancien Guingampais arme un missile qui vient directement trouver la transversale rentrante de la cage bretonneMêmes hommes et même tarif au retour des vestiaires : bien lancé par Simon peu avant l'heure de jeu, Louza enchaîne un crochet-frappe fulgurant pour mettre une troisième fois à l'amende Larsonneur. Pas heureux ce dimanche, le gardien de but vient même faucher Randal Kolo Muani quelques minutes plus tard, se voyant directement sanctionné par un penalty de Kalifa Coulibaly. Clinique devant, Nantes l'est également dans l'autre surface. Enfin presque, car après avoir repoussé coup sur coup les tentatives de Le Douaron (64), Honorat (66) et Perraud (67), Alban Lafont cède finalement devant Romain Faivre. Un but pour l'honneur qui n'entachera pas la belle prestation jaune.Toujours barragistes, voilà les Canaris qui prennent désormais deux longueurs d'avance sur Nîmes.