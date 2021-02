Montpellier couche Rennes

À l'heure du poulet-frites, Montpellier a dégusté Rennes (2-1) grâce à un doublé de Stéphy Mavididi en première période. Un troisième succès d'affilée en championnat pour le MHSC, qui recolle aux Rouge et Noir au classement.

Mavididi, veni, vidi, vici

La chasse à la 5e place

Montpellier (4-1-4-1) : Omlin - Sambia, Congré, Hilton, Cozza - Ferri - Laborde, Mollet, Savanier (Chotard, 55e), Mavididi (Skuletic, 86e) - Wahi (Souquet, 75e). Entraîneur : Michel der Zakarian.



Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Da Silva (Nyamsi, 65e), Aguerd, Truffert (Maouassa, 63e) - Nzonzi, Martin (Camavinga, 63e) - Bourigeaud (Grenier, 63e), Terrier (Del Castillo, 80e), Doku - Guirassy. Entraîneur : Julien Stéphan.

Deux ans tout pile après une soirée européenne mémorable dans le stade du Real Betis , le Stade rennais devait retrouver un visage conforme à ses ambitions : le top 5 en fin de saison et une nouvelle qualification en Coupe d'Europe. Raté, encore une fois. À la Mosson, Montpellier a confirmé son regain de forme en disposant d'une équipe de Rennes malade (2-1) grâce à un doublé de Stéphy Mavididi.Après les grands discours de la semaine, le Stade rennais devait en venir aux actes sur la pelouse de la Mosson. Il était question d’être moins gentils, plus tranchants et surtout de mettre plus de verticalité pour abolir un jeu de possession stérile. Les premières minutes des Bretons vont dans ce sens, Doku s’incrustant deux fois dans la surface dans le dos de Cozza et mettant à contribution Omlin, également décisif sur une talonnade de Guirassy quelques minutes plus tard. Un bon quart d’heure rennais, puis une dégringolade provoquée par Mavididi, double buteur en l’espace de dix minutes. Montpellier s’en remet d’abord à son arme préférée, Savanier déposant un coup franc plongeant, dans le dos d’une défense rennaise naïve, repris par l’ancien de la Juve. Ce dernier profite ensuite d’une mauvaise passe de Martin et d’un ballon contré par Aguerd pour enrhumer la charnière centrale des visiteurs avant de tromper Gomis une seconde fois. Deux tirs, deux buts, et un schéma qui se répète semaine après semaine pour la bande de Stéphan, dominatrice mais toujours aussi peu inspirée dans les derniers mètres. Pour le plus grand plaisir de Montpellier.Mieux dans ses baskets depuis plusieurs semaines, le MHSC ne force pas trop pour gérer son avantage et se contente d'appuyer sur les faiblesses rennaises, c'est-à-dire les transitions défensives, pour essayer de tuer le suspense. L'opportunité rêvée arrive cinq minutes après les citrons, quand l'intenable Mavididi pousse Traoré à la faute dans la surface pour offrir un penalty à Savanier, qui gâche le cadeau en visant les nuages (51). Miracle pour les Rouge et Noir, la partie n'est pas terminée. Mais les visiteurs ne parviennent pas à profiter de ce coup de pouce pour véritablement inquiéter Omlin, toujours impeccable devant Doku. À la recherche de son premier but à Rennes, l'international belge de 18 ans signe un joli retour défensif pour briller, sans que cela n'efface ses approximations et ses mauvais choix dans le camp héraultais. Un blessé au genou de chaque côté plus tard (Savanier et Da Silva), Montpellier manque trois balles de 3-0 avec Mavididi et Laborde, qui réveillent les bons réflexes de Gomis (62). Résultat, les ouailles de Der Zakarian jouent à se faire peur. Un poil plus fringant grâce à ses entrants, Rennes fait finalement vaciller l'avant-dernière défense de Ligue 1. Bien trouvé par une superbe passe de Grenier, Guirassy élimine Omlin et prend son temps pour marquer avec l'aide du poteau. Montpellier recule mais ne rompt pas pour tenir un troisième succès de rang, qui lui permet de recoller à son adversaire du jour au classement. Cette fois, la cinquième place du Stade rennais ne tient (vraiment) plus qu'à un fil.