Manchester United perd et sacre Manchester City

Jamais vraiment dans le coup, ce mardi face à Leicester, un Manchester United très remanié s'est incliné sur sa pelouse face aux Foxes (1-2). Et a officialisé, par la même occasion, le sacre de Manchester City.

34

Van Basten 3.0

Söyüncü, tête de Turc

De Gel - Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles Van de Beek, Matić - Diallo (Bruno Fernandes, 69e), Mata, Elanga (Rashford, 65e)- Greenwood (Cavani, 64e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Schmeichel - Söyüncü, Fofana, Castagne - Thomas, Tielemans, Ndidi, Albrighton - Pérez (Maddison, 64e), Vardy (Choudhury, 80e), Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.

À Manchester plus que n'importe où, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Battu sur sa pelouse par Leicester, United (ou plutôt ses remplaçants) a mis fin à sa série de 14 matchs sans défaite (1-2). Conséquence ? Rien de grave pour les Mancuniens, bien accrochés à la deuxième place de Premier League. Mais leur défaite a quand même un goût bien amer, puisqu'elle officialise le titre de champion des voisins. De son côté, Leicester arrache de précieux points pour prendre la 3place (en attendant Chelsea-Arsenal, mercredi à 21h) et solidifier sa place dans le quatuor de tête en vue de la prochaine C1.Au cœur d'un enchaînement de trois matchs en six jours, Ole Gunnar Solskjær n’avait pas trop le choix face à Leicester. Le Norvégien a donc aligné une équipe bis avec un seul rescapé de la formation habituelle : Greenwood. Logiquement, ça s’est vu sur la pelouse, où lesont pris le bouillon d’entrée sous une pluie battante, face à desvenus là pour sécuriser leur quatrième place. Et la bande à Vardy avait décidé de le faire avec la manière. Luke Thomas, en l'occurrence, auteur d'un petit bijou pour son premier but en Premier League. À la tombée d'un centre de Tielemans, l’arrière gauche de 21 balais a décoché une volée foudroyante dans la lucarne opposée, façon Marco van Basten. Un éclair qui a réveillé United, jusqu'ici à la rue. Greenwood a assumé son statut dans ce onze de remplaçants, bien décalé par Amad Diallo (dont c’était la première en Premier League). Un contrôle, un crochet, et une frappe croisée au sol plus tard, l’homme en forme remettait les compteurs à zéro. Son sixième pion sur les six derniers matchs de championnat. La suite ? Desdéstabilisés, et desde plus en plus confiants, mais sans véritable occasion.Sauf qu'au retour des vestiaires, lesont vite retrouvé leur mordant face aux habitués du banc mancuniens, en manque de rythme visiblement, et vite éteints. Acculés sur leur but, lesont passé le genre de sale soirée dont on connaît déjà l'issue, mais où le coup de grâce se fait attendre. Même si, finalement, il est vite venu. Iheanacho a d'abord chauffé les gants de De Gea, en angle fermé, après avoir eu la délicatesse de rappeler son âge à Matić. Puis, c'est sur corner que Leicester a pris le dessus. Fatigué de voir ses partenaires offensifs vendanger, le défenseur turc leur a montré comment faire : appel, contre-appel et gros coup de boule autoritaire au second poteau, pas franchement gêné par Rashford au duel. Emballé, c'est pesé. Même si Solskjær a jeté ses dernières cartes, ses meilleures, pour revenir dans la partie. Les entrées des cadres Cavani, Rashford ou Bruno Fernandes ont redonné un peu de couleurs à United. Finalement, le Portugais a eu la balle d'égalisation (83), mais il l'a envoyée au poteau de corner. Trop tard pour reprendre le contrôle de la soirée, et retarder - encore - le sacre du rival.