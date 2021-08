CR7-United : la flamme est rallumée

Tout s’est enflammé en quelques heures. Alors que ce vendredi matin encore, un transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester City semblait tout proche, la situation a basculé en un claquement de doigt, un accord ayant été trouvé en fin de journée entre la Juventus et Manchester… United. Douze ans après son départ du nord de l’Angleterre pour le Real Madrid, la star portugaise est de retour dans le club qu’il aime tant. Légendaire.

Le tour de force de Manchester United

Le chainon manquant pour retrouver les sommets ?

Par Fabien Gelinat

L’histoire semblait improbable, et pourtant elle est bien réelle. Depuis les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus il y a plusieurs jours, un seul club semblait en mesure de s’offrir le quintuple Ballon d’Or : Manchester City. Une destination qui gagnait chaque jour en crédibilité, alors que CR7, en quête d’un nouveau point de chute, avait débuté le premier match de la saison en Serie A sur le banc face à l'Udinese dimanche dernier . Ronaldo avec le maillot des? Une vision d’horreur et de dégoût pour l’ensemble des fans de Manchester United, son ancien club, ainsi que pour les romantiques du football déjà lésés par les signatures contrariantes de cet été 2021 (Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain ou encore Pedro de l’AS Rome à la Lazio). Mais la « trahison » de CR7 n’aura finalement pas lieu. Au terme d’une journée rocambolesque , les Red Devils ont finalement grillé la priorité à leurs voisins et rivaux pour accueillir de nouveau Cristiano Ronaldo, douze ans après son départ pour 94 millions d’euros au Real Madrid. De quoi procurer des frissons et un sourire de plaisir, même à 36 balais.L’affaire semblait cependant mal embarquée, la Juventus ayant posé des conditions loin d’être insensées pour libérer CR7 de sa dernière année de contrat avec le club transalpin : un deal autour de 25 millions d’euros qui parait presque rédhibitoire pour un tel joueur. Surtout, après l’échec Harry Kane, désireux de rester du côté de Londres et Tottenham, les dirigeants de Manchester City souhaitaient se racheter et s'acheter une grande star en attaque. Et pourtant, lesont de nouveau failli au profit de leurs voisins honnis, et ce pour deux raisons. D’une part, l’équipe entrainée par Pep Guardiola ne proposait qu’une année de contrat à CR7, tandis que les, certainement plus enclins à donner leur confiance au meilleur buteur de la sélection portugaise (109 pions en 179 matchs), en offrent deux.Et d’autre part car Manchester United disposait d’un atout majeur pour convaincre Ronaldo : Sir Alex Ferguson, son « deuxième père » . L’ancien manager écossais de United (1986-2013) a pris son téléphone ce vendredi matin pour ramener son ancien poulain dans le club qui l’avait révélé lors de son premier passage (2003-2009), durant lequel il avait, entre autres, glané trois Premier League, une Ligue des champions et son premier Ballon d’or en 2008. Et nul doute que Ferguson n’a pas eu besoin d’user sa salive pour convaincre le Portugais et permettre au finaliste de la dernière Ligue Europa de conclure un transfert estimé à 28 millions d'euros dans lequelques heures plus tard. Comme un symbole.L’histoire d’amour qui s’était créée dans les années 2000, lorsque Cristiano n’était encore qu’un jeune gamin de moins de 25 ans et Manchester United l’un des meilleurs clubs du Vieux Continent, va donc pouvoir reprendre. De quoi ravir Rio Ferdinand , son ancien coéquipier qui a également discuté avec la star lusitanienne ces dernières heures. Mais au-delà du romantisme qu’inspire ce retour de CR7 à Manchester United, son arrivée va gonfler un peu plus encore l’armada époustouflante dont dispose Ole Gunnar Solskjær. En signant Raphaël Varane pour 40 millions d’euros et Jadon Sancho pour 85 patates, les Mancuniens avaient déjà produit un mercato de qualité et renforcé leur effectif afin de jouer le titre dans le championnat le plus relevé d’Europe, tout en souhaitant remettre l’église au milieu du village en C1.L’ajout du meilleur buteur de l’histoire de la coupe aux grandes oreilles (134 buts) rend ces objectifs un peu plus crédibles désormais. En rejoignant les Paul Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire ou encore Marcus Rashford, l’ancien joueur du Real Madrid va désormais pouvoir refaire le bonheur des résidents d’Old Trafford, et reprendre de plus belles ses prestations étincelantes au Théâtre des rêves.