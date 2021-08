Manchester City suspend Benjamin Mendy, accusé de viol

35

Nouvelle choquante.Benjamin Mendy n’est temporairement plus un joueur de Manchester City. C’est le club lui-même qui l’a communiqué sur son site internet Selon PA Media , agence de presse britannique, il est inculpé pour quatre viols et une agression sexuelle par trois plaignants âgés de plus de seize ans entre octobre 2020 et août 2021. L’information viendrait du Cheshire Constabulary, police du comté situé dans le nord-ouest de l’Angleterre.Concis et sobre, le communiqué se conclut par :On va éviter d'en faire aussi.