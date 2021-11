Lucas Paquetá joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Le brésilien préféré de ton brésilien préféré Joueur du Mois d'Octobre de @Ligue1UberEats, monsieur Lucas Paquetá Félicitation au joueur de l'@OL qui a réalisé un mois d'octobre remarquable #TropheesUNFP pic.twitter.com/k8NVxHClaA — UNFP (@UNFP) November 18, 2021

Incontournable au milieu de terrain à Lyon, Lucas Paquetá a marché sur la Ligue 1 au mois d'octobre. Aussi élégant sur la pelouse que son cuir chevelu, le Brésilien succède à Kylian Mbappé et Seko Fofana. Il a largement remporté le vote des fans contre Andy Delort et Gaëtan Laborde, avec 46% des voix. S'il n'a pas marqué de but, ce qui est relativement rare pour un joueur nommé, l'ancien Milanais a délivré deux passes décisives et globalement régalé les spectateurs.Si novembre semble moins prolifique pour lui, avec une gifle marquante contre Rennes (4-1) et l'affaire du penalty avec Houssem Aouar, Lucas Paquetá tentera tout de même de conserver son trophée ce mois-ci.Il faut maintenant penser à bien régler le réveil pour ne plus arriver en retard aux causeries de Peter Bosz.