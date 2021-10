Lorient et Clermont se neutralisent

Lorient (5-3-2) : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée (Diarra, 50e), Lemoine, Monconduit (Le Bris, 85e) - Moffi (Ouattara, 71e), Laurienté (Boisgard, 85e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Abdul Samed, Gastien - Dossou (Tell, 78e), Berthomier (Iglesias, 89e), Rashani - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.

Dans une rencontre assez fermée (quatorze tirs au total), Lorient et Clermont se séparent sur un match nul (1-1) ce dimanche au stade Yves-Allainmat, les Merlus répondant à l'ouverture du score des Auvergnats.Une semaine après une prestation terne à Lyon, malgré une supériorité numérique, Lorient est de nouveau pâlot en première période. Houboulang Mendes lance pourtant les hostilités tôt d'une volée non contrôlée. Quelques instants plus tard, Mohamed Bayo propulse Clermont en tête et célèbre sa récente prolongation de contrat en plantant un cinquième pion cette saison, après une superbe ouverture de Vital N'Simba. Le Nigérian est proche du sixième juste avant la pause, mais sa frappe écrasée file droit sur Paul Nardi.Le gardien des Merlus est de nouveau sollicité au retour des vestiaires sur une tête de Cédric Hountondji. Des occasions loupées qui coûtent cher pour les Auvergnats, rejoints dans la foulée sur une tête puissante de Julien Laporte, qui a choisi de débloquer son compteur but en Ligue 1 face à son ex. Cette égalisation a le mérite de relancer les Lorientais, enfin pressants sur les buts d'Arthur Desmas, mais sans parvenir à arracher la victoire. Résultat, un match nul qui arrange malgré tout les hommes de Christophe Pélissier, septièmes avec quatorze points. Clermont stagne au quinzième rang (dix points).Le grand Bayo a pu fêter sa prolongation avec un but, c'est tout ce qui compte.