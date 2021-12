Liverpool gifle Everton à Goodison Park

Everton (4-4-2) : Pickford - Coleman, Keane, Godfrey, Digne - Allan, Doucouré, Gray (Tosun, 85e), Townsend (Delph, 73e) - Richarlison, Rondón (Gordon, 59e). Entraîneur : Rafael Benitez.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson (Oxlade-Chamberlain, 83e), Thiago (Milner, 75e) - Salah, Jota (Minamino, 88e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

La vengeance est un plat qui se mange froid.Doublement frustré par Everton la saison dernière avec un nul à Goodison Park et une défaite à Anfield, Liverpool a pris une revanche éclatante chez son voisin ce mercredi (1-4). Un succès précieux pour suivre le rythme de Chelsea et City en haut du classement. D'entrée, lesont asphyxié leur rival, Joël Matip (2) et Mohamed Salah (3, 8) se montrant dangereux. Il n'a pas fallu attendre beaucoup plus pour voir Jordan Henderson fouetter le ballon du gauche et tromper un autre Jordan, Pickford (9). Les vagues rouges n'ont cessé de déferler pendant une demi-heure et Salah, bien lancé par son capitaine, a conforté son statut de meilleur buteur du championnat (19).Le succès qui était alors en train de se dessiner n'a toutefois pas été si simple à décrocher. La rencontre s'est rééquilibrée et Demarai Gray a puni lessur la première occasion de sa formation (38). Everton s'est rebiffé mais Salah a redonné de l'air à Liverpool en chipant le ballon à Seamus Coleman dans le rond central puis en filant au but (64). Diogo Jota s'est ensuite joué d'Allan pour alourdir le score (79). La meilleure attaque de Premier League s'est amusée et enfonce lesde Rafa Benitez, désormais sans victoire depuis huit journées.Dans ces moments, pas de sentiment.