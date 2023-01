Liverpool et Chelsea se quittent bons ennemis

Dans ce match de la peur en vue d'une prochaine qualification pour la Ligue des Champions, Liverpool et Chelsea se séparent sur un match nul et vierge (0-0). Badiashile et Mudryk ont brillé, mais cela n'a pas suffi pour faire chuter des Reds qui s'engluent dans le ventre mou de Premier League. Un résultat où les deux camps semblent perdants.

Havertz, fausse alerte

Première réussie pour Mudryk

Liverpool (4-3-3): Alisson - Milner (Alexander-Arnold, 72e), Konaté, J.Gomez, Robertson - Alcântara, Bajčetić (Fabinho, 82e), N.Keita (Núñez, 63e) - Elliott (Jones, 82e), Salah, Gakpo (Henderson, 82e). Entraîneur: Jürgen Klopp.



Chelsea (3-4-2-1): Kepa - Badiashile, T.Silva, Chalobah (Azpilicueta, 81e) - Ziyech, Jorginho, Hall (Mudryk, 55e), Cucurella - Gallagher, Mount (Chukwemeka, 82e) - Havertz (Aubameyang, 81e). Entraîneur: Graham Potter.

En début de saison, imaginer Liverpool et Chelsea respectivement huitième de dixième de Premier League aurait fait rire du monde. C'était pourtant bien les données comptables de cette rencontre de la vingt-et-unième journée du championnat d'Angleterre. Sur le pré, le duel n'a pas débouché sur un vainqueur et constitue une mauvaise opération pour les deux équipes, pourtant candidates légitimes à la qualification pour la prochaine C1. Jürgen Klopp méritait-il un autre sort pour sa millième en tant qu'entraîneur ? Force est de constater que son Liverpool n'a pas suffisamment brillé pour faire la différence. Dès lors, la réalité va toquer à la porte : ces deux cadors rentrent progressivement dans le rang.Cet après-midi, Anfield accueille un duel entre deux équipes aux gueules cabossées comme deux boxeurs expérimentés mais surtout usés par la concurrence émergente. Dans le coin rouge, Liverpool vit une grosse remise en question après sa claque reçue à Brighton. Dans le coin bleu, Chelsea est à la recherche d'une nouvelle dynamique insufflée par son recrutement a priori longue durée . Au milieu de tout ce beau monde, Michael Oliver arbitre la rencontre et l'homme en noir a du pain sur la planche. Très tôt, la première polémique entre en scène avec un hors-jeu litigieux sur un but inscrit par Kai Havertz suite à un corner (3).Pas d'ouverture du score pour Chelsea, donc. En face, Liverpool tente de répondre par son nouveau jouet Coady Gakpo, mais le buteur batave manque de lucidité face au but (9, 20). Pas assez disciplinés dans les duels, lesconcèdent des fautes et sur un coup franc botté par Hakim Ziyech, Alisson Becker doit repousser une tête piquée de Benoît Badiashile (32). Pilier de la défense des, l'international tricolore participe activement à la neutralisation des offensives adverses. Dans toute la première période, seule la frappe enroulée de Thiago Alcântara bien bloquée par Kepa Arrizabalaga va compter en frappe cadrée pour les(39). Bilan des opérations à mi-chemin : Chelsea mène aux points, mais le score reste nul et vierge.Touché dans son orgueil, Liverpool entame le deuxième acte par une grosse pression collective mais Chelsea, revigoré par l'entrée en jeu de sa nouvelle arme offensive Mykhailo Mudryk, se montre toujours dangereux. Agitateur, Ziyech cumule les feintes de frappe et envoie sa tentative au-dessus (60), puis Mudryk perfore la défense rouge au point d'inquiéter Alisson (64) sans oublier de faire abondamment transpirer un James Milner remplacé dans l'urgence par Trent Alexander-Arnold. De son côté, Gakpo trouve enfin le cadre mais manque de puissance (69). Doucement mais sûrement, Liverpool se rapproche du but de Kepa. TAA manque le cadre sur sa reprise au second poteau (83) et comme trop souvent cette saison, Darwin Núñez n'a pas été déterminant pour permettre aux siens d'empocher la victoire. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tottenham, Newcastle United, Manchester United, Manchester City et Arsenal s'en frottent les mains.