Leicester mâche Aston Villa

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez - El Mohamady, Konsa, Mings, Targett - McGinn, D. Luiz (81e, Sanson) - B. Traoré, Barkley (76e, Ramsey), El Ghazi (67e, Trezeguet) - Watkins. Entraîneur : Dean Smith.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Castagne, Söyüncü, Evans, Thomas - Ndidi, Tielemans (88e, Choudhury) - R. Pereira (76e, Amartey), Maddison (64e, Mendy), Barnes - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Très habile pour châtier Aston Villa au sein d'une première demi-heure lumineuse, Leicester a enregistré une victoire méritée pour reprendre la place de dauphin de Premier League ce dimanche.En se montrant ambitieux dans le jeu face à un Leicester toujours aussi redoutable en transition, Aston Villa donne le bâton pour se faire battre. Les espaces entre la défense et le milieu dessont béants, et less'y engouffrent goûlument. Même sans se montrer précis dans leurs passes à l'entrée de la surface, les partenaires de Youri Tielemans parviennent tout aussi facilement à fourrer Emiliano Martínez. James Maddison enveloppe admirablement, puis Harvey Barnes sent bien le coup après une frappe repoussée de Jamie VardySi la bande de Brendan Rodgers punit desaux intentions nobles mais trop téméraires, elle le doit aussi à ses délicieuses sorties de balle. Et alors que Villa réduit la marque grâce à un bon boulot de Matt Targett conclu à bout portant par Bertrand Traoré, les troupes de Birmingham manquent de justesse en l'absence de leur commandant Jack Grealish. Ce sont même lesqui se montrent les plus piquants, jusqu'à basculer dans la gestion d'une fin de match plus ou moins maîtrisée.