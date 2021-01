Le tirage complet de la Coupe de France

Les 10 matchs du 8e tour de la Coupe de France pour les clubs de Ligue 2 ! RDV les 19 et 20 janvier #CoupeDeFrance #CDF pic.twitter.com/STJrkwJ6jB — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

Suite et fin du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France ! #CDF #CoupedeFrance pic.twitter.com/QjvXuPO2bQ — Coupe de France (@coupedefrance) January 7, 2021

TB

La Coupe de France est bien vivante. Qu’importe que Bruno Luzi ne soit pas devant un écran , le tirage au sort de la Coupe de France a bien eu lieu ce jeudi. Au programme, les affiches du 8tour, uniquement entre formations de Ligue 2, et déjà les affiches des 32de finale entre les vainqueurs de L2 et les équipes de L1, qui font leur traditionnelle apparition à ce stade de la compétition.Plus tôt dans la journée, la FFF avait placé les équipes dans différents groupes régionaux. Les Caennais n'iront ainsi pas loin, puisqu'ils se déplaceront en terre bretonne à Guingamp. On assistera aussi à un duel de mal classés en championnat entre Pau et Rodez. À l’inverse, duel de haut de tableau pour ce Clermont-Grenoble, et ce Troyes-Auxerre.Au tour suivant, l’OM voyagera au stade de l’Aube ou à l’Abbé Deschamps et le PSG mettra le cap à l’ouest. Le club de Jean-Michel Aulas, actuellement leader, recevra en revanche Châteauroux ou Ajaccio. Les téléspectateurs assisteront également à cinq affiches 100 % Ligue 1, avec notamment la réception de Lens pour les Canaris de Domenech.Rendez-vous les 19 et 20 janvier, puis les 9 et 10 février pour le terrain.