Le Séville de Lamela froisse le Rayo, Luca Zidane exclu

Séville (3-4-2-1) : Dmitrović - Koundé, D. Carlos, Rekik (P. Gómez, 52e) - J. Navas, Jordán (Ortiz, 84e), Fernando (I. Romero, 89e), Acuña - Ó. Rodríguez, Idrissi (Lamela, 46e) - En-Nesyri (Gudelj, 89e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Rayo (4-2-3-1) : L. Zidane, Balliu, M. Suárez, Catena, F. García - Ó. Valentín (A. Martín, 71e), Comesaña (Merquelanz, 61e) - Palazón (P. Ciss, 61e), Nteka (Bebé, 71e), Á. García - Trejo (Dimitrievski, 19e). Entraîneur : Andoni Iraola.

La saison de Luca Zidane commence on ne peut mieux.Tout juste remonté en Liga avec le Rayo Vallecano, le portier n'a passé que quinze minutes sur la pelouse de Sánchez-Pizjuán, en ouverture de ce nouvel exercice. Le temps de se voir exclure pour une très légère faute - mais annulant un but certain - sur un Oussama Idrissi qui l'avait mystifié dans la surface après une ouverture de Diego Carlos. De quoi mettre d'emblée son équipe dans la panade, avec un revers sec au bout (3-0) à cause notamment d'un Erik Lamela deux fois buteur pour ses débuts en Liga Car Youssef En-Nesyri ne s'est pas fait prier, sur le penalty face au remplaçant Stole Dimitrievski (19), pour lancer le FC Séville. Après la pause, Lamela est sorti du banc et l'Argentin a mis moins de dix minutes à ouvrir son compteur, avec de la réussite, sur une frappe déviée par Alejandro Catena (55). Et en fin de partie, le même En-Nesyri a servi Lamela sur un plateau pour le doublé de ce dernier (79). Largement dominateurs, les hommes de Julen Lopetegui auraient même pu ajouter un quatrième pion avec un peu plus de baraka.Avec leur maillot « Foot Locker » , lessont bien dans leurs baskets.