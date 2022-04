Le Red Star, une étoile rouge sous pavillon américain

Avec le rachat du fonds d’investissement américain 777 Partners, la longue histoire du Red Star s’apprête à prendre un nouveau tournant. Alors que la rénovation du stade Bauer est déjà en cours, la direction du club de Saint-Ouen, qui évolue en National, fait déjà face à la grogne de certains supporters qui craignent de perdre l’identité populaire d’un club à part, né il y a 125 ans.

« Il faut savoir ce que l’on veut : un club éthique avec des valeurs, droit dans ses bottes, mais condamné à végéter, ou un club qui par son histoire mérite d’évoluer et s’accorder aux réalités du foot d’aujourd’hui. »

« Une fièvre acheteuse qui interroge »

Objectif Paris 2024

Révélé le mois dernier, l'intérêt de 777 Partners pour le Red Star va bel et bien se concrétiser. Patrice Haddad, qui restera président, est entré en négociations exclusives avec ce fonds d’investissement américain qui s’apprête à racheter 100% des parts du club emblématique de Seine-Saint-Denis. Cet accord intervient à un moment où le Red Star ne cachait plus sa volonté d’opérer véritablement sa mue. Attendue depuis des décennies, la rénovation du mythique stade Bauer, à deux doigts de la destruction en 2016 , a démarré depuis l’été dernier après la cession du stade au groupe immobilier Réalités dont le projet a finalement convaincu le kop vert et blanc et les habitants. Rue du Docteur-Bauer, une maison de projet baptisé Bauer Corner a même fait son apparition depuis quelques semaines en face de l’historique bistrot L’Olympic. Celle-ci abrite la maquette du futur stade et la toute nouvelle boutique officielle garnie de casquettes, maillots et bombers derniers cris, bien loin des standards de National. Alors que son voisin du Paris FC est aux portes de la Ligue 1, le Red Star, coaché en National par Habib Beye, entre peu à peu dans une autre dimension.Contactée, la direction préfère pour l’heure s’en tenir à son communiqué diffusé dans la soirée du 6 avril., affirme Patrice Haddad.Pour l’heure, peu d'éléments chiffrés ont filtré. Selon, la transaction serait supérieure à 10 millions d'euros. Une conférence de presse devrait se tenir dans les prochaines semaines à l’issue des procédures de consultation et d’agrément., a confié Louison Auger, le directeur général adjoint en charge du développement.De son côté, Josh Wander, qui compte parmi les plus belles fortunes de Floride, est loin d’entrer en jeu par hasard. Depuis qu’il a fondé en 2015 à Miami une société désormais connue pour investir dans un certain nombre de secteurs attractifs à forte croissance (assurances, consommation, médias, etc.), ce quadra visiblement amateur de foot a déjà acquis le Genoa en Italie, le Standard de Liège en Belgique et Vasco de Gama au Brésil, sans parler de sa participation importante au capital du FC Séville. De quoi prendre quelques points., promet-il.Le respect des traditions. C’est justement tout l’enjeu des mois à venir. Principaux groupes de supporters de la tribune Rino Della Negra, le Collectif Red Star Bauer et les Red Star Fans n’ont pas tardé à réagir via les réseaux sociaux en associant 777 Parners à. Avant d’ajouter, méfiants :(Málaga, Sochaux, Bordeaux, NDLR).Selon Vincent Chutet-Mezence, le président du Collectif Red Star Bauer, il s’agit là d’un, dit-il, tout en comprenant, conclut-il. Chez Jacques, l’administrateur d’un groupe Facebook dédié à l’actualité du club, les propos sont plus mesurés.ose-t-il., lui répond Michel avant que Laurent n’ouvre le débat :Au club, on ne semble pas inquiet par cette nouvelle fronde, les supporters étant dans leur rôle. Au service communication, on assure quePour sa part, le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, se dit confiant., affirme-t-il, lui l’enfant de la ville qui, depuis son élection en 2020, clame haut et fort son ambition de revoir le Red Star en Ligue 1. Alors que la mise en service de la tribune Sud au pied de l’immeuble iconique Planète Z est prévue dès la saison prochaine, le stade vient d’être sélectionné comme site d’entraînement pour les épreuves de football des JO de Paris 2024. Situé à moins de deux kilomètres du futur village des athlètes, celui-ci devrait prendre la forme d’une enceinte à l’anglaise de 10 000 places, avec toitures végétalisées, jardins-terrasses, bureaux, commerces et services de santé. Les pelleteuses n’ont pas fini de rythmer le quotidien d’un quartier qui ne veut surtout pas perdre son âme. Mais qui ne serait pas contre accueillir, demain, l’élite du football français.