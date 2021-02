É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Le père du gardien de Liverpool Alisson Becker a été retrouvé noyé dans un lac près de sa maison de vacances dans le sud du Brésil, ce mercredi. Une information d'abord annoncée par plusieurs médias brésiliens avant d'être confirmée par les pompiers de Caçapava do Sul. Après avoir plongé dans un barrage de Rincão do Inferno, situé à une cinquantaine de kilomètres de Lavras do Sul et à un peu plus de 300 kilomètres de Porto Alegre, José Becker avait disparu. L'Internacional, pour lequel Alisson et son frère Muriel ont joué, a présenté ses condoléances au portier de Liverpool.José Agostinho Becker avait 57 ans.