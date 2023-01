Le Havre perd deux cadres pour plusieurs semaines

VP

Une ombre plane sur la très belle saison havraise.La victoire contre Sochaux (1-0) dans le gros match de la 18journée de Ligue 2 aura laissé des traces. Leaders tranquilles du championnat jusqu’ici (7 points d’avance sur Bordeaux, 2), les Normands ont perdu deux de leurs titulaires avec les blessures successives de l’attaquant Nabil Alioui et du gardien Arthur Desmas d’après les informations de Paris-Normandie . Touché au visage, l’avant-centre de 23 ans a subi une fracture du plancher orbital qui pourrait nécessiter une opération. Dans ce cas, le joueur franco-marocain pourrait être indisponible un long moment. Alioui s’est montré décisif depuis le début de la saison (5 buts et 2 passes décisives en 17 matchs), et son absence serait un coup dur pour son équipe.De son côté, Arthur Desmas s’est fracturé le métacarpien et pourrait être absent deux à trois semaines. Dernier rempart de la meilleure défense d’Europe (seulement 6 buts encaissés en 18 matchs), le gardien restait sur une folle série de 10sur ses 11 derniers matchs. Déjà forfait pour les matchs contre Nîmes et Amiens et incertain pour le choc à Bordeaux, il sera remplacé par Mathieu Gorgelin dans les buts du HAC. Ces prochains matchs seront de vrais tests pour l'équipe de Luka Elsner.Pas mal de hic au HAC.