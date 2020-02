Le carnaval peut-il empêcher Dunkerque de monter en L2 ?

Solidement amarré à sa place de leader de National 1, l'USL Dunkerque se rend chez la lanterne rouge toulonnaise ce vendredi. Mais depuis quelques jours, la saison carnavalesque a débuté dans la ville. Rien de plus banal pour les non-initiés, mais dans la cité de Jean Bart, illustre corsaire de Louis XIV, c’est pire qu’une religion ! Deux mois de bals, de bandes (défilés en ville), de chants, de déguisements et d’alcool (un peu). Alors avec les anciens de Dunkerque, on a refait l’histoire d’un carnaval qui s’érige comme dernier obstacle avant de peut-être retrouver une Ligue 2 quittée en 1996...



Un hareng face à 100 000 personnes

Perruque rose, galoche et salopette

« Le carnaval nous avait galvanisés »

Par Florent Caffery

Samedi 1février, Dunkerque. Dans le complexe du Kursaal, 10 000 masquelours (le nom filé aux carnavaleux) s’époumonent. À coups de «» , «» et autres joyeusetés, la fête est à son apogée. Sur l’estrade centrale, Julien Hamez. Son costume style premier empire lui sied comme un gant. Le trentenaire est tambour-major de Téteghem, petit patelin limitrophe de Dunkerque. Son surnom ? « Pich’ 1er » . Grosso modo, c’est le chef d’orchestre des musiciens du carnaval. Mais au quotidien, Julien est surtout intendant de l’USL Dunkerque qui caracole en tête du National 1. Et quand vient la saison carnavalesque, étirée de février à avril, il sait ô combien le thermomètre grimpe. «» «, abonde l’ex-entraîneur dunkerquois Didier Santini (2016-2018), à Béziers maintenant.» Exagèrent-ils ? Un poil, mais pas tant que ça. Si l’actuel entraîneur Claude Robin ne «» et «» , les anciens, les roublards du stade Tribut, en ont suffisamment sous le pied pour juger. Baba Touré, ex-défenseur central, n’a pas oublié ses quelques compères «» et débarquaient avec le mal de crâne et les guibolles en lambeaux le lundi.Milieu de terrain de poche, 11 années à Dunkerque, Dimitri Boudaud a briefé les nouveaux : «» Surtout, le carna’, comme on dit dans le Nord, «(Rires.) » Pis, «» , assure Julien. «» , est persuadé Dimitri Boudaud, ironique, lequel aura l’occasion le 23 février de lancer le hareng depuis le balcon de l’hôtel de ville devant 100 000 personnes, «» . Le staff accorde un bal aux joueurs sur la dizaine prévue à Dunkerque durant le carnaval. Cette année, la date cochée est celle du 7 mars, pour le bal du Sporting. «, anticipe Jérémy Huysman, natif des bords de la mer du Nord et qui s’est marié sur le thème... du carnaval.» Comme en ce soir de février 2017, quelques heures après un succès face au Paris FC. Le genre de soir entré dans la légende d’un groupe qui aspire alors à la Ligue 2 (Dunkerque ratera finalement la montée pour un point, en mai). Damien Fachan (désormais à Bergerac) et son frère Marc accueillent toute l’équipe et le staff chez eux. «Didier Santini déboule dans la baraque avec une perruque rose. Après quelques verres, Gaëtano Muraglia «» , se marre encore le longiligne Baba Touré. «(bisou sur la bouche)» Après la chapelle – cet apéro géant –, la clique avait pris la direction du Kursaal. Et là, Malik Tchokounté, désormais à Caen, a sorti le grand jeu, pendant que Marc Fachan, «» dixit Baba Touré, se faisait jarter de la salle après seulement 15 minutes. «, poursuit Julien.La Ligne verte(Rires.)Une autre fois, à la bande de la Citadelle, l’un des quartiers de Dunkerque, Marc Fachan et Thomas Dossevi (ex-Reims, Valenciennes, Nantes) passent au bizutage. Le tout est livré par Jérémy Huysman, mémoire vivante du carna’ à l’USLD : «(Rires.)» Au point que la tradition puisse finalement être davantage un accélérateur qu’un frein selon certains. «, reprend le cadet des Fachan.» Tout comme Didier Santini sous sa perruque rose. Le Corse n’avait jamais enfilé quelconque déguisement avant de rallier le Nord et s’est mué en serveur de punch parce que la foule était trop dense : «» Tout comme les Dunkerquois s’ils venaient à décrocher la Ligue 2 au printemps...