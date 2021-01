La LFP valide le principe d’un appel d’offres pour les lots de Mediapro

1

TB

Un pas en avant, un pas en arrière.Après s’être extraite non sans mal de l'affaire Mediapro, la Ligue doit maintenant faire face au groupe Canal +, lequel souhaite remettre en jeu les deux matchs de Ligue 1 qu’il diffuse et demande un nouvel appel d’offres global . Réuni lors d’un conseil d’administration ce jeudi, Vincent Labrune et son équipe ne l’imaginent cependant pas ainsi. D’après l’AFP et, la LFP aurait validé le principe d’un appel d’offres, mais seulement pour les droits TV lâchés par Mediapro, le diffuseur défaillant qui avait en charge la retransmission de 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.Selon une source proche du dossier, cet appel d’offres pourrait s’effectuer au cours d’une procédure accélérée sur une dizaine de jours, au lieu des habituelles six à huit semaines. La Ligue doit en effet vite boucler ce dossier, car dès le 31 janvier, Mediapro pourrait ne plus diffuser le championnat de France, comme indiqué dans l’accord de retrait signé par la LFP et le groupe sino-espagnol.Le temps presse.