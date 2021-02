La Juve freinée par le Hellas Vérone

59

Hellas Verone (3-4-3) : Silvestri - Magnani, Günter, Lovato - Faraoni (Dawidowicz, 84e), Ilić (M. Veloso, 46e), Sturaro (Vieira, 58e), Dimarco (Lazović, 52e) - Barák, Zaccagni (Bessa, 84e), Lasagna. Entraîneur : Ivan Jurić.



Juventus (3-5-2) : Szczęsny - Demiral, De Ligt, Sandro - Chiesa (Di Pardo, 86e), Bentancur, Rabiot, Ramsey (McKennie, 58e), Bernardeschi - Kulusevski, C. Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Cette fois, CR7 n'aura pas suffi.Pas spécialement inspirée sur une pelouse qui l'avait vu s'incliner la saison dernière, la Juventus a concédé un triste nul face au Hellas Vérone malgré l'ouverture du score de son quintuple Ballon d'or. Si le premier pétard de la soirée est pour Aaron Ramsey, la plus grosse occasion de ce début de match est pour les locaux avec cette tête de Faraoni repoussée sur son poteau par Szczęsny (7). Handicapés par de nombreuses absences, lescherchent avant tout à bien rester en place, quitte à peiner au moment de se projeter vers l'avant. Le tout dans un premier acte qui offre bien plus de fautes et de duels musclés que de jeu vers l'avant et d'occasions de buts.Alors, Cristiano Ronaldo décide d'enfiler une énième fois sa cape de héros dès le retour des vestiaires. Le Portugais profite du très bon travail de Chiesa, qui se projette parfaitement dans la surface adverse avant de servir son coéquipier dans un timing parfait. Son dix-neuvième but cette saison, dans le championnat transalpin. Sans proposer beaucoup plus offensivement, le Hellas finit tout de même par revenir grâce à un duel remporté par Barák sur Alex Sandro pour égaliser de la tête. Il faut même une envolée de Szczęsny sur une frappe de Lazović (85) pour sauver un point chez les, qui pourraient voir le duo milanais prendre ses distances sur les hauteurs de la Serie A.Un point, c'est tout.