L'OM culbute mollement Dijon

Sans être flamboyant, Marseille a retrouvé la victoire contre la lanterne rouge (2-0) grâce à deux coups de pied arrêtés de Dimitri Payet repris par Álvaro et Leonardo Balerdi. Pour le spectacle, on repassera.

Balerdi, pile à l'heure

Álvaro, pas en retard

Marseille (3-4-2-1) : Mandanda (c) – Balerdi, Álvaro, Sakai – Lirola, B. Kamara, P. Gueye, L. Henrique (Cuisance, 68e) – Thauvin, Payet (Khaoui, 90e+1) - Milik (Benedetto, 80e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.





Dijon (5-2-1-2) : Allagbé - Boey, S. Coulibaly, Ecuele Manga (c), Lautoa, Ngonda (Chalá) - Celina (Zagre, 80e), Marié - Benzia (Sammaritano, 64e) - M. Konaté (Dobre, 65e), Baldé (Diop, 90e+2). Entraîneur : David Linarès.



La révolution argentine attendra. Jorge Sampaoli est arrivé depuis un mois, sa doctrine et ses schémas ambitieux aussi (c'était un inédit 3-4-2-1, ce dimanche). Mais le football champagne attend encore d'être débouché, dans les Bouches-du-Rhône. En clôture de la 31journée de Ligue 1 face au vrai bon cancre de ce championnat, ce n'est pas par le jeu que l'OM a repris ses esprits (2-0) deux semaines après la claque niçoise (3-0) . Mais tout simplement sur deux coups de pied arrêtés, où Dimitri Payet - six jours après ses 34 ans - a trouvé la tête de deux de ses défenseurs centraux. Parfois, le foot est aussi simple que cela.Au sein d'une nouvelle composition expérimentale inventée par Sampaoli, Florian Thauvin et Payet se baladent entre les lignes au coup d'envoi et se retrouvent au même endroit, le premier enlevant un ballon chaud au deuxième (9). Quand Dijon s'aventure un peu, Moussa Konaté voit sa frappe déviée (17). Côté marseillais, le pied gauche du nouveau piston Luis Henrique n'est pas réglé et celui d'Arkadiusz Milik non plus. Finalement, après un coup de chaud sur un coup franc de Flotov' (41), Leonardo Balerdi sauve le premier acte en catapultant un corner de Payet au fond des ficellesÀ la reprise, Payet croque la feuille de match par deux fois sur des offrandes d'un Pol Lirola qui se met enfin à faire les bons choix (54), puis d'un Milik à l'affût du moindre ballon récupéré haut (60). Marseille coupe le moteur à l'heure de jeu, jusqu'à un coup franc gratté par le Réunionnais sur un découpage de Senou Coulibaly et parfaitement botté pour provoquer le deuxième but signé Álvaro Gonzalez. Même avec un Thauvin passé couloir gauche, le rythme ne s'emballe pas, et les Phocéens se contenteront de cela. Ils auront surtout les yeux rivés sur le classement, où Lens (cinquième) n'est plus qu'à un point devant