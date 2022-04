L'insubmersible Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est décidément jamais aussi fort que lorsqu'il est remis en cause. Chahuté par ses propres supporters, emporté dans un tourbillon médiatique à la suite de son coup de chaud à Everton il y a une semaine, le Portugais a calmé tout ce beau monde par un nouveau triplé ce samedi face à Norwich. Permettant à Manchester United de se remettre à rêver du Top 4.

Un sauveur nommé CR7

Le club des 100 dans le viseur

Par Florian Porta

Frustré par la piteuse défaite de Manchester United face à Everton le week-end dernier, CR7 avait passé ses nerfs sur le téléphone d’un jeune spectateur . Dans la foulée, la police de la Mersey a même annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer réellement ce qu’il s’est passé. Entre-temps, le natif de Madère avait, lui, présenté ses excuses et invité ce fan à venir assister à une rencontre à Old Trafford. Une proposition finalement rejetée par sa mère, indiquant que son fils ne souhaitait pas voir Ronaldo. Dommage, il aurait pu voir le show du portugais qui a inscrit un triplé face à Norwich pour offrir la victoire à Manchester United et mettre fin de la plus belle des manières à une semaine compliquée pour lui. Car en plus de cette histoire avec le jeune supporter des, CR7 a aussi vu les médias britanniques indiquer qu'il ne ferait pas partie des plans de Erik ten Hag - annoncé avec insistance sur le banc desla saison prochaine - pour la reconstruction de United. Remis en cause, parfois recardé par Ralf Rangnick, critiqué par une partie des supporters, Cristiano Ronaldo a, comme toujours, répondu a tout ce petit monde sur le terrain. Et c'est Norwich qui en a fait les frais.Face à Norwich, Ronaldo a rappelé qu'il était malgré tout indispensable à ces. Pourtant dépourvu de mèches blondes, généralement annonciatrices de masterclass, le Portugais n’a eu besoin de personne ou presque pour faire parler la poudre. Même s'il a reçu quelques offrandes de la part descomme le confiait Dean Smith après cette partie :Un troisième but qui relève d'une importance particulière pour le moral de Ronaldo. Déjà car il s'agit du pion de la victoire - Norwich étant revenu à 2-2 -, mais surtout car il a été marqué sur coup franc. Un exercice dans lequel le Portugais a longtemps échoué ces derniers semaines, son dernier but sur coup franc remontant à septembre 2020. Alors oui, ses adversaires se sont montrés généreux, mais c'est tout sauf un hasard si c'est Ronaldo qui leur a fait payer la note. Confirmation de Ralf Rangnick en conférence de presse :Plus impressionnant encore, pour inscrire le 60triplé de sa carrière - le second depuis son retour à United après celui planté contre Tottenham le 12 mars dernier -, le Portugais n'affiche qu'un xG de... 0,84. Soit la moitié de celui de son équipe. Avec ses trois pions supplémentaires, CR7 se rapproche surtout de la barre des 100 réalisations en Premier League, lui qui en compte désormais 99. Une barre, qu'il a déjà franchi en Liga et qu'il a manqué de peu en Serie A, que seuls 32 joueurs ont atteint dans l'histoire de la Premier League. Un club restreint que Ronaldo devrait rejoindre sans aucune doute dans les prochains jours. Car l'ancien attaquant du Real Madrid est bien décidé à clôturer cette saison, et probablement son deuxième passage dans le nord de l'Angleterre, en ramenant United à sa place. Comprendre en Ligue des champions. Bien que les statistiques de CR7 soient plus que corrects (21 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues), tout autre résultat qu'une place dans le top 4 serait perçu comme un échec pour celui qui était revenu en fanfare l'été dernier, accompagné d'un storytelling que n'aurait pas renié Netflix. Une mission compliquée, mais loin d'être impossible. Car si Cristiano Ronaldo n'est pas forcément aidé par ses coéquipiers - et notamment par ses potes défenseurs -, il peut compter sur l'aide de ses rivaux d'Arsenal et de Tottenham, qui font tout leur possible pour que Manchester United conserve son rêve de top 4. En revanche, CR7 ne pourra pas compter sur la sympathie de Liverpool, chez qui lesvont se rendre ce mardi en match en retard de Premier League. Desqui avaient infligé un violent 5-0 à Manchester United à l'aller. Un bel adversaire pour franchir la barre des 100 buts en Premier League. Mais aussi pour faire en sorte que ce come-back se termine avec le sourire.