L'équipe type du week-end

Un vétéran sémillant, une jeune garde anglaise pétillante, une passation à Matignon et des Américains à la fête... Il n'y avait que l'embarras du choix pour composer ce onze du premier week-end de juillet.

Un bloc haut, des Mancuniens froids, une rébellion de Southampton et de beaux idéaux... Il n'en fallait pas plus au jeune Che pour claquer un lob de plus de 40 mètres à Ederson, parti bayer aux corneilles. Hasta la victoria siempre.

Une reprise de volée comme elle vient pour s'offrir un premier but en Premier League et faire miroiter aux Gunners l'espoir d'une qualification européenne... Ah bah, elle est belle la jeunesse d'aujourd'hui !

Les États-Unis semblent bien avoir mis la main sur leur Jean-Marie Bigard. En effet, Ye a profité de l'Independence Day pour annoncer qu'il s'attaquait à la Maison-Blanche. Et entre ses propos controversés sur l'esclavagisme et son soutien à Donald Trump, on a affaire à quelqu'un qui sait jouer entre les lignes.

Pour le retour de la F1, le champion du monde en titre s'est résigné à laisser son coéquipier Bottas grimper sur la plus haute marche du podium en Autriche, devant la Ferrari de Leclerc et la McLaren de Norris. La faute à deux pénalités, venant prouver que Lewis perd parfois.

Gardien du temple

Gianluigi Buffon (Juventus) : Un record de 648 matchs de Serie A, Paolo Maldini dans le rétro, c'est désormais inscrit noir sur blanc : Gigi est un monument. Titulaire lors du derby de Turin (4-1 pour la Juve), le portier s'est aussi rapproché d'un dixième titre de champion d'Italie, à la suite de la défaite de la Lazio (0-3 contre Milan). Insatiable.

Défenseurs

Sergio Ramos (Real Madrid) : Dixième pion de la saison pour le pur-sang andalou, qui permet à son écurie de rester favorite des bookmakers en Liga, malgré un match difficile contre l'Athletic Club.

Jean Castex (FC Matignon) : En un week-end, cet obscur arrière droit du petit club occitan de Prades, expert ès déconfinement dans le civil, a été propulsé capitaine de la nouvelle équipe gouvernementale. Un latéral passé libero ? Oui, on appelle ça un libéral.

David Alaba (Bayern) : Ça a tourné rond dans la Pokal pour le Bayern face à Leverkusen (4-1), avec une vingtième coupe au bout de la ligne. Notamment grâce à ce délicieux coup de nageoire signé David Alaba. Attention : gros poisson en Ligue des champions.

BUT ! Ouverture du score en faveur du Bayern Munich sur un magnifique coup franc direct !⏰ 17'⚽ David Alaba ? Bayer Leverkusen 0⃣ - 1⃣ Bayern Munich ??? https://t.co/4dV6zDHONU #lequipeFOOT #B04FCB pic.twitter.com/nVO9rFBiDT — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) July 4, 2020

Milieux de terrain

Christian Pulisic (Chelsea) : Les fans de Chelsea se sont confinés en repensant encore à leur ex, Eden Hazard. Au moment de sortir de chez eux, ils sont tombés nez à nez avec Christian Pulisic, encore une fois énorme contre Watford. « Eden était un joueur incroyable dans ce club, expliquait l'Américain aux adeptes du jeu des 7 différences. J'essaye d'être moi-même sur le terrain, et j'espère que les supporters aimeront aussi ce mec. » Modeste, en plus de ça.

Gonçalo Guedes (FC Valence) : Puisqu'il faut bien animer cette saison nulle du côté de Valence (en attendant l'arrivée de Laurent Blanc ?), l'ancien Parisien s'est relevé les manches pour envoyer un pétard dans la lucarne de Grenade. Le Guedes du peuple.

[⚽ VIDÉO BUT] ??? Pfiouuuuu quel pétard de Gonçalo Guedes !? Le Portugais récupère un ballon dans l'axe et décoche sans contrôle un boulet de canon imparable !https://t.co/M3oDPC59ur — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2020

Michèle Rubirola (EELV Marseille) : Le conseil municipal devant désigner le prochain maire de Marseille a été plus que houleux. Mais c'est en combinant avec Samia Ghali dans son couloir que l'écolo a pu devenir la première femme à s'emparer de l'écharpe phocéenne et réinstaller la gauche après quinze ans de gaudinisme. À jamais la première.

Bukayo Saka (Arsenal) : Une reprise de volée comme elle vient pour s'offrir un premier but en Premier League et faire miroiter aux Gunners l'espoir d'une qualification européenne... Ah bah, elle est belle la jeunesse d'aujourd'hui !

Attaquants

Mason Greenwood (Manchester United) : Entre le petit pont de Stanislas, la frappe enroulée d'Anthony Martial ou le coup franc de Bruno Fernandes, il y avait de la concurrence pour se distinguer dans ce United-Bournemouth fou (5-2). Le prodige mancunien s'est donc chargé de nettoyer deux lucarnes, sur deux débordements, à chaque fois avec le coup de main du gardien adverse. Décidément inarrêtable, cette vague verte.

Vidéo

Che Adams (Southampton) : Un bloc haut, des Mancuniens froids, une rébellion de Southampton et de beaux idéaux... Il n'en fallait pas plus au jeune Che pour claquer un lob de plus de 40 mètres à Ederson, parti bayer aux corneilles. Hasta la victoria siempre.

Antoine Griezmann (FC Barcelone) : « Après vous dîtes que lui, il veut pas ?? Alors qu'il joue, qu'il se change dans les mêmes vestiaires ? Je ne sais pas ce que vous me dites... Il s'en fiche lui ! Ce qu'il veut, c'est faire jouer... Les gens qui peuvent entendre son football venu d'ailleurs. » Dimanche soir, Omar Da Fonseca s'est occupé de la bande-son du film Griezmann II, le Retour.

[⚽ VIDÉO BUT] ???? QUELLE PATTE DE VELOURS DE GRIEZMANN !? Servi par Leo Messi, Grizou lobe le gardien de Villarreal d'une magnifique frappe enroulée !? La connexion Messi-Griezmann fait des dégâts ce soir et @Omar_daFonseca se lâche complètement !https://t.co/8JreByIJkI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2020

Sur le banc

La 5G (AS Censeur) : Quand Eric Piolle s'en prend aux fréquences 5G, il n'y va pas avec le dos de la pelle. Le maire écolo de Grenoble estime que cette technologie sera un désastre pour la planète. Sur RTL, il a sorti son argument choc : « La 5G, c’est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. » Messins, Troyens, Caennais, si vous pensiez vous en tirer comme ça...

Edouard Philippe (Le Havre) : Une belle ovation à sa sortie à la 54e minute du quinquennat pour celui qui retrouvera ces prochaines saisons son club formateur du Havre. Mais plutôt qu'une pré-retraite, c'est un autre plan que l'ancien meneur gouvernemental pourrait avoir en tête... 2022 ? Oui, c'est demain.

Lewis Hamilton (Mercedes) : Pour le retour de la F1, le champion du monde en titre s'est résigné à laisser son coéquipier Bottas grimper sur la plus haute marche du podium en Autriche, devant la Ferrari de Leclerc et la McLaren de Norris. La faute à deux pénalités, venant prouver que Lewis perd parfois.

Kanye West (White House) : Les États-Unis semblent bien avoir mis la main sur leur Jean-Marie Bigard. En effet, Ye a profité de l'Independence Day pour annoncer qu'il s'attaquait à la Maison-Blanche. Et entre ses propos controversés sur l'esclavagisme et son soutien à Donald Trump, on a affaire à quelqu'un qui sait jouer entre les lignes.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ??! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Enzo Crivelli (Istanbul BB) : L'Apache ne cesse de se payer des scalps en Turquie. Dimanche, l'ancien Bastiais a notamment délivré deux passes décisives pour mener son Istanbul Başakşehir vers la victoire (2-0 à Antalyaspor) : une pour Demba Ba, l'autre pour Eljero Elia. Et si Trabzonspor s'accroche toujours, c'est le titre qui est au bout de sa flèche.

Lorenzo Insigne (Naples) : Parce qu'il suffira d'Insigne.

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Naples plus fort que l'AS Roma ? Insigne donne la victoire sur un magnifique bijou? Les Partenopei sont 6èmes, à égalité avec la Roma (5e)https://t.co/JOWenYaru1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2020

Par Mathieu Rollinger