Les Gunners enchaînent face aux Wolves et s’accrochent au rêve européen

Wolverhampton (3-5-2) : Patrício - Boly, Coady, Saïss - Doherty (Neto, 71e), Dendoncker (Jota, 55e), Neves, Moutinho (Gibbs-White, 89e), Castro - Jiménez, Traoré. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.





Arsenal (3-4-3) : Martinez – Mustafi, Luiz, Kolasinac – Soares, Ceballos (Torreira, 83e), Xhaka, Tierney – Saka (Willock, 76e), Nketiah (Lacazette, 83e), Aubameyang. Entraîneur : Arteta

Lesrelèvent la tête.Pour entretenir l’espoir d’une compétition européenne, Arsenal devait impérativement s’imposer sur la pelouse de Wolverhampton ce samedi. Les joueurs de Mikel Arteta ont fait le job et enchaînent avec une nouvelle victoire (0-2). Malgré un début de match rythmé et équilibré, les deux formations se sont procurées très peu d’occasions durant le premier acte. Il faudra attendre la 42minute pour enfin voir les filets trembler. Et de quelle façon ! Buyako Saka inscrit un petit bijou, une demi-volée du gauche, et donne l’avantage auxLes Londoniens essayent tant bien que mal de contenir leur avance au retour des vestiaires, mais lesprennent peu à peu le contrôle du match jusqu’à totalement asphyxier leurs adversaires. Gros coup de chaud pour lesà la 64minute : Adama Traoré se retrouve seul face à Martinez mais foire son lob et manque de recoller au score. Dans cette fin de match, Arsenal passe en mode résistance, les joueurs retrouveront finalement un grand bol d’air grâce au coaching d'Arteta. Fraichement entré en jeu, Alexandre Lacazette inscrit un superbe but à la 86minute et scelle le sort de la rencontre.Lesreviennent à cinq points de Chelsea et peuvent encore rêver d’une place en Ligue des champions. Fin de série pour les, invaincus depuis le 23 janvier en Premier League.