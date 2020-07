Le derby ne freine pas la Juve

Vite mené par la Juventus, le Torino a essayé de revenir dans la partie à l'occasion de ce derby comptant pour la 30e journée de Serie A. Mais les visiteurs n'ont finalement pas pu résister à la Vieille Dame, qui prend sept points d'avance en tête du championnat avant la rencontre de la Lazio face au Milan.

Longue vie de Gigi, combo de Cuadrado et penalty de Belotti

Premier coup franc turinois et 25e pion en 26 journées, pour CR7

Juventus (4-3-3) : Buffon - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo - Bentancur, Pjanić (Matuidi, 49e), Rabiot - Bernardeschi (Costa, 55e), Dybala (Higuaín, 80e), Ronaldo. Entraîneur : Sarri.



Torino (3-4-3) : Sirigu - Izzo, Lyanco, Bremer (Djidji, 85e) - Aina (Ansaldi, 84e), Lukić, Rincón, Meïté, De Silvestri (Edera, 81e) - Verdi (Millico, 68e), Belotti, Berenguer. Entraîneur : Longo.

Affronter la Juventus n'est pas souvent chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre est rarement chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre au cours d'un derby ne peut être synonyme de chose aisée. Affronter la Juventus dans son antre au cours d'un derby en démarrant avec un handicap d'un but n'est quasiment jamais chose aisée. Alors, quand on s'appelle le Torino et qu'on encaisse une réalisation de Dybala à la troisième minute de jeu sur la pelouse de son rival, la mission est rendue impossible. Preuve en est avec cette victoire 4-1 de la Vieille Dame, un temps bousculée mais finalement largement vainqueure.À peine les téléspectateurs ont-ils le temps de découvrir le record de Buffon , titulaire dans les cages de la Juventus pour sa 648rencontre de Serie A, que Dybala ouvre le score. Pendant que le gardien dépasse officiellement Paulo Maldini pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire du championnat, son partenaire argentin est en effet servi par Cuadrado et sa frappe déviée trompe Sirigu. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques dizaines de secondes, et le champion en titre mène déjà.Moins d'une demi-heure plus tard, le passeur devient buteur : profitant d'un bon travail de Ronaldo, pas loin du break lui non plus, Cuadrado double puissamment la marque. 2-0, donc. Tout roule pour la Vieille Dame malgré la réaction du Torino, Verdi tentant en vain de déséquilibrer la maîtrise du favori au tableau d'affichage. Jusqu'au temps additionnel du premier acte, et la réduction du score signé Belotti sur penalty. La faute à la VAR et à De Ligt, dont la main dans la zone de vérité est sanctionnée au terme d'une période animée.Face à la soudaine dangerosité adverse montrée dès le retour des vestiaires, Sarri opte pour un choix plutôt défensif en faisant appel à Matuidi à la place de Pjanić. Ce qui ne fait pas disparaître l'envie d'égalisation de Verdi, l'attaquant prêté par Naples voyant son but être refusé pour hors-jeu et son autre tentative repoussée par Buffon.Fatigué de tout ce suspense, Ronaldo passe à la vitesse supérieure et transforme un coup franc direct des vingts mètres afin d'éteindre les espoirs ennemis. Avant que Dybala ne loupe le doublé, Sirigu sortant cette fois la parade. Comme prévu, Longo achève donc son premier derby turinois par une défaite même si Edera ou Berenguer essayent de la rendre moins lourde. Mis sous pression par Higuaín, Djidji bat au contraire son propre portier alors qu'il vient juste de rentrer. Et la Juve, désormais leader avec sept points d'avance sur la Lazio (en attendant le match des Romains, opposés à Milan dans la soirée), s'approche encore d'une énième couronne consécutive.