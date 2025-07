Zakaria Aboukhlal va signer en Italie

Zakaria Aboukhlal ne devrait bientôt plus être un joueur du Toulouse FC.

D’après le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, les Pitchouns ont grandement avancé dans leurs discussions avec le Torino. Il ne resterait plus qu’à finaliser certains détails. Selon une source proche du dossier, il est acquis à « 99 % que le joueur va y aller ».

Recruté pour environ deux millions d’euros en 2022 en provenance de l’AZ, le Marocain va rapporter pas moins de dix millions d’euros au Téfécé, bonus inclus. En 83 rencontres sous le maillot violet, Aboukhlal a planté 25 buts et délivré 9 passes décisives. Titulaire en finale de Coupe de France 2023 face au FC Nantes, il avait inscrit le cinquième et dernier but des siens.

Que le Torino ne compte pas sur lui si un flocage arc-en-ciel est prévu durant la saison.

Toulouse en prend sept dans la tronche en amical contre Leipzig