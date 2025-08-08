Un des fils Simeone rejoint le Torino

Le Torino n’est pas mort.

Giovanni Simeone a choisi le granata. À 30 ans, l’attaquant argentin quitte Naples et débarque à Turin, en prêt avec obligation d’achat fixée autour de 6 millions d’euros, plus un petit bonus d’un million. Il s’engage pour trois saisons, avec une option pour une quatrième, histoire d’alimenter un peu le suspense (non).

Un giro d’Italia et des valises posées dans le Piémont

Le Torino n’a pas tergiversé longtemps. L’attaquant argentin, auteur de 73 buts et 23 passes décisives en Serie A sur près de 300 matchs (Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Vérone, Napoli), s’est imposé en tête des priorités du club, qui a su devancer le promu Pise, auteur d’une énorme saison l’année dernière mais qui a vu son entraîneur Pippo Inzaghi filer à l’italienne du côté de Palerme.

Son arrivée tombe à pic pour renforcer une attaque qui se cherche depuis l’absence longue durée de Duván Zapata, toujours en phase de récupération après sa rupture des ligaments croisés en octobre 2024.

Papa va être content.

